侯友宜獲7成信任度奪冠　一句「專心市政」駁2024傳聞

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

根據美麗島電子報最新民調，針對2024總統可能人選10月的民眾信任指數，新北市長侯友宜以71.9%居冠，媒體人分析侯2024總統大選鐵定出線。對此，侯友宜26日受訪時表示，無論外面風風雨雨如何，他只專心市政工作，對外界任何人的一些看法，他都表示尊重。

媒體人韋安在臉書發文表示，最新公佈的美麗島電子報民調，2024總統可能人選10月的民眾信任指數：侯友宜71.9%、賴清德58.7%、鄭文燦58.0％、朱立倫53.5％和柯文哲45.9％。他分析，藍營侯友宜超過朱立倫，朱還雙輸綠營賴、鄭兩人，目前看來朱已出局，「侯沒有意外的話，鐵定出線。」

侯友宜26日上午出席新北市議會總質詢前受訪，對於美麗島民調做出回應，「無論外面風風雨雨如何，我只專心現在最重要的市政工作，把現在的工作做好，才是我所有最在意的一件事。」

媒體追問，美麗島董事長吳子嘉認為，桃園市長鄭文燦與副總統賴清德民調很接近，他們會鬥到至死方休，行政院長蘇貞昌還在後面虎視眈眈，是否有可能會成為2024的對手？

對此，侯友宜重申，外面對任何人的一些看法，他都表示尊重，「我最在意的還是把握當下，努力的把市政工作做好，全心全力回應市民所託付的事情。」

針對台北市長柯文哲的信任度45%點多墊底，侯友宜則說，柯市長是一個非常認真、努力、負責任的一個首長，不管民調高低如何，相信柯市長都會努力的把現在的工作做好，大家一起加油，為市政而努力。

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