政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭麗文稱「中國是親人、美國是恩人」　民進黨團：認賊作父、恩將仇報

▲▼民進黨立法院黨團召開記者會，幹事長鍾佳濱、副幹事長沈伯洋、立委范雲、張雅琳出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨團幹事長鍾佳濱。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨主席鄭麗文昨在國民黨中常會上，稱不願在美中間選邊站，還說美國是恩人、中國是親人。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（29日）表示，鄭說美國是恩人，卻又大舉散播疑美論，豈不是恩將仇報？黨團副幹事長范雲則說，鄭認為中國是親人，卻每天對親人情緒暴力、肢體暴力，這就是家暴，但鄭麗文卻站在家暴方譴責受害者。

民進黨團幹事長鍾佳濱、副幹事長范雲、副書記長張雅琳今（29日）召開「惡法清倉 國家遭殃 藍白劣行 全民追究」記者會。

針對國民黨主席鄭麗文稱美國是恩人，中國是親人，范雲表示，如果鄭麗文認為中國是親人，每天對親人情緒暴力、肢體暴力，這就是家暴，家暴就是要國家介入，而國家之間的暴力，就要由國際介入，但鄭麗文什麼時候對家暴的親人有過任何一絲譴責？甚至站在家暴方譴責受害者，「家暴，不應該跟施暴者站在一方」。

▲▼民進黨立法院黨團召開記者會，幹事長鍾佳濱、副幹事長沈伯洋、立委范雲、張雅琳出席。（圖／記者湯興漢攝）

鍾佳濱則說，中國一天到晚派軍機、軍艦擾台，在台灣人心中是敵人，「妳居然會把敵人比喻成親人」，別忘了，中共跟解放軍就是威脅台灣國家安全的敵人。儘管兩岸人民希望和平交流，但只要習近平一天不放手、國台辦一天不停止嗆聲、解放軍的共機共艦不停止擾台，怎麼可能把這樣的敵人當做親人？難道鄭麗文是要認賊作父嗎？

至於鄭麗文稱美國是恩人，鍾佳濱指出，大可不必，任何國家是平等往來，「我們有益於對方，對方有益於我們，大家就平等交往、互通互惠」；而鄭麗文說美國是恩人，卻又大舉散播疑美論、仇美論，這豈不是恩將仇報嗎？說人家是恩人，又打著反美旗幟，質疑美國對台軍售是要影響兩岸間的和平，「鄭麗文主席，千萬不要認賊作父，千萬不要用妳的標準，不要恩將仇報」。

01/27 全台詐欺最新數據

鄭麗文稱「大陸是我們的親人」　林濁水：頭腦要不要清醒一下？

鄭麗文稱「大陸是我們的親人」　林濁水：頭腦要不要清醒一下？

國民黨主席鄭麗文28日主持中常會時表示，「美國曾經是我們的恩人，但大陸是我們的親人」，絕對做不出骨肉相殘的事情，不需要在美中之間選擇，希望兩岸的和解也能夠帶來美中的和解，這才是人類之福。對此，前立委林濁水今（29日）表示，說大陸是親人，但是三不五時強調不放棄對台灣動武？算是親人？要不要清醒一下頭腦？

