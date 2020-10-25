柯文哲一句話惹火最大柯粉！館長爆氣表態「不再支持民眾黨」

▲對於柯文哲說法，館長24日開直播坦言「很失望」。（圖／翻攝自YouTube）

記者柯沛辰／綜合報導

中天新聞台換照風波延燒，民眾黨主席、台北市長柯文哲23日被藍營議員問到相關問題，承諾中天若因政治審判關台，會出面聲援。對此，曾為最大柯粉的「館長」陳之漢坦言很失望，「再也不會支持民眾黨了」。

柯文哲23日赴市議會進行專案報告，被國民黨議員李明賢先後提問「政府是不是不應過度干預新聞自由」、「若中天因為政治審判關台，是否會出來聲援？」皆回應「會」。他強調，政府應依法行政，事先講好規則，不能用「我以為、我覺得」來判定跟執法，沒有那回事。

館長在24日直播坦言，他聽到柯文哲這麼說，內心真的很失望，儘管立場、理念不同，兩人還是好朋友，但以後只能各走各的路，未來2024總統大選投票，他也不會再支持民眾黨。

▲館長表示，2018年他力挺柯文哲連任，不惜排開民進黨、時力候選人，也要讓民眾黨上直播。（圖／翻攝自YouTube）

館長說，當年柯文哲選市長，他陪開數場直播，優先給民眾黨立委出場，最後民眾黨拿到5席，難道他沒幫忙嗎？那時候他每週只能開2、3場直播，很多民進黨立委都要來，甚至是時代力量。

不過，他為了柯文哲，不僅通通排開、一毛錢都沒收，還公開呼籲「一定要讓柯文哲連任」，但近來柯文哲跟前總統馬英九「眉來眼去」，這次又挺中天，讓他看了真的很吐血。

去年6月23日，館長與時力前立委黃國昌舉辦「反紅媒大遊行」，號召超過10萬人上凱道。館長反問，「大家陪我淋了好幾個小時的雨，今天他（柯文哲）這樣講，我不用站出來說一句公道話嗎？」

▲623反紅媒遊行，館長與黃國昌在台上合體。（圖／記者李毓康攝）

▲槍擊案後，柯文哲主動探望館長，兩人好交情可見一斑。（圖／翻攝自臉書／飆捍）