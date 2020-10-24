台東青農魏瑞廷攜手X5基金會　為偏鄉孩童與弱勢家庭圓夢

▲魏瑞廷攜手X5基金會為偏鄉孩童與弱勢家庭圓夢 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

偏鄉教育資源總遠不及都市，為了讓台東偏鄉學校的孩童們有一個更舒適的學習與運動空間，並支持鼓勵孩子們的夢想，台東池上青農魏瑞廷號召「X5基金會」創辦人林思宏與執行長毛若宇，共同為「偏鄉學童圓一個夢」，透過這個圓夢計畫，輔予學習成長環境，使偏鄉孩童也能讓夢想飛翔。

X5基金會創辦人林思宏，因看見青農魏瑞廷去年聖誕節與奧丁丁集團王俊凱，以行動支持偏鄉講師教導攝影技巧，攜手將20台數位相機送入台東偏鄉這件事所感動，透過這個圓夢計畫，開啟偏鄉孩童五感體驗，讓孩童圓一個用視野記錄故鄉動人故事及學習捕捉家鄉之美。

因此今年在青農魏瑞廷為偏鄉孩童與弱勢家庭圓夢計畫的號召下，X5基金會馬上共同響應，並投入20餘萬的經費，盼這些孩童與弱勢家庭在「基金會-圓夢計畫」的協助下，能夠有更舒適的環境與學習空間。

這個月X5基金會特地前往台東，除贊助池上鄉萬安國小田徑隊及足球隊裝備外，也協助鹿野鄉永安國小「訪山林畫山林計畫」之露營器材的提升，希冀在基金會的資金挹注下能為能幫助學校培育更多的運動人才，以及增進學童對家鄉的認識。

此外，這次行程中魏瑞廷也提及在台東縣池上鄉原住民族家庭服務中心有個單親個案，由於家中經濟不佳，家中洗衣機已老舊不堪無法運轉，又礙於媽媽要外出工作，學童經常無法更換乾淨衣服，但家中拮据的經濟，讓學童無法購買新品，因此基金會也一併圓單親家庭的夢，讓學童不在為這些問題苦惱，當天洗衣機與單車送到家中時，孩童臉上充滿著藏不住的喜悅，單親媽媽的眼眶也含著感恩的淚水頻頻道謝，這一刻全場都充滿著溫馨。

X5基金會創辦人林思宏表示，我們對社會的一點回饋期望能為夠多孩童與家庭帶來幸福，也感謝魏瑞廷的號召，讓我們能為台灣這塊土地盡一份心力。最後魏瑞廷也呼籲社會各界多關心偏鄉學童教育與弱勢家庭的資源匱乏，發揮一點點力量，把愛聚焦在偏鄉。

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