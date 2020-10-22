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LG 2020希望起飛走入偏鄉　希望導師鬼鬼吳映潔暖心陪伴

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LG 2020希望起飛走入偏鄉（圖／業者提供）

圖、文／台灣LG電子提供

台灣LG電子秉持Life’s Good的品牌精神，深耕社會公益，12年間除物資捐贈外，也透過與公益基金會合作，持續關懷偏鄉孩童。自2017年啟動的「Life’s Good with HOPE 希望。傳愛」希望起飛計畫，以企業力量贊助大學生偏鄉服務社團，今年邀請了5組擁有不同環境背景的大學生組成希望團隊，以STEAM科學教育、醫學體驗、環境議題、美感教育及糧食議題為主軸前進偏鄉，陪伴孩子度過最棒的暑假時光。此外更邀請充滿熱情活力與正能量的鬼鬼吳映潔擔任「希望導師」，分享自身經驗，給予孩童在築夢道路上更多勇氣與力量。

今年台灣LG電子穿過了大半個台灣，首次來到位在花蓮縣秀林鄉依山傍水、景色秀麗的銅門國小，在希望導師的鼓勵下，讓孩童們能夠看見夢想並對未來有更多想像，也帶給孩子們一個不一樣且充滿啟發的暑假。台灣LG電子董事長宋益煥表示：「LG投身偏鄉關懷已逾十年，因為偏鄉人口、產業外移，很多孩子的父母大多外出打工，成長的過程中孩子更渴望陪伴與關懷。我們堅持實際走訪偏鄉，才能看見偏鄉孩童的需要並給予實質幫助，LG未來也將會持續陪伴並鼓勵孩子在築夢路上勇敢前行。」台灣LG電子懷抱著希望啟發的使命感，也將會持續號召更多熱血大學生一起走入偏鄉，用行動支持孩子勇敢實踐夢想。

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LG公益偏鄉鬼鬼吳映潔銅門國小

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