南鯤鯓代天府萬善爺聖誕前夕　鯤瀛志工隊贈送白米2820公斤助偏鄉學生午餐

▲南鯤鯓代天府萬善爺聖誕前夕，鯤瀛志工隊贈送白米2820公斤給偏鄉學生午餐，由中洲國小校長黃文信回贈感謝狀給總幹事侯賢遜代表接受。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南南鯤鯓萬善堂萬善爺聖誕日前夕，鯤瀛志工隊4日在萬善堂前發送偏鄉國中、國小15個學校及中央廚房白米2820公斤，場面溫馨感人。

南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜表示，南鯤鯓萬善堂萬善爺公號稱「台灣本土財神爺」，去年順應深山部落所需要，發起「萬善爺聖誕平安米送愛到深山部落」活動，結果引起熱烈反應，募集白米5公斤包裝458包。今年農曆7月普渡提送白米給新竹縣尖石鄉那羅深山部落3000公斤及偏鄉國小1400公斤當午餐食用，偏遠山區學生相當感謝。

今年的聖誕日農曆8月24日即將來臨，為了宣揚萬善爺及信眾的愛心，萬善爺特別指示向台南學甲區農會訂購冷藏米，並客製化印製「萬善爺聖誕平安米」標籤貼紙，貼於包裝上，全部贈送給偏鄉國中、國小及歸南國小中央廚房供應午餐。

4日由鯤瀛志工隊在萬善堂發送偏鄉國中及國小15校和中央廚房計白米2820公斤的白米，將提供給2388位學生約15天的午餐使用量，由侯賢遜和鯤瀛志工隊長曾朝及伙伴一起參與贈送儀式。

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