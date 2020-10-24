暨大附中老師駱奕帆化艱澀為趣味　用科學改寫偏鄉學生人生





▲駱奕帆以艱澀難懂的科學，改寫偏鄉學生的人生腳本。（圖／教育部提供）

記者崔至雲／台北報導

曾被近50所學校教甄拒絕，駱奕帆才成為南投埔里的暨南國際大學附屬高中數理實驗班導師。11年來，熱愛科學實驗的她，帶領學生南征北討，參加科學競賽、國際發明展，今年駱奕帆獲選為教育家部落格人物典範。

教育部提到，駱奕帆受到一生致力於倡議童軍教育的外公影響，駱奕帆從小就十分肯定服務教育的重要性，也想效法外公獻身杏壇；然而，畢業於技職學校，沒讀過高中又非系出師範體系，想成為老師，服務奉獻，談何容易？

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教育部說明，水產食品專科畢業後，駱奕帆轉攻生物科學，為了成為老師，一路從屏科大二技苦讀至研究所畢業，修完師培、取得4張教師證，又歷經近50所學校教甄被拒，周周轉轉，才來到位於南投埔里的暨南國際大學附屬高中，擔任數理實驗班導師，一圓從師之夢。





▲熱愛科學實驗的駱奕帆，帶領學生南征北討，參加科學競賽、國際發明展，屢獲大獎肯定。（圖／教育部提供）

駱奕帆開發「在地科學桌遊模組」，不但傳達環境、食農與食安意識，更讓學生在遊戲之餘，也能落實科學探究的精神。這套桌遊推出後，獲得科技部高瞻計畫特優獎，2016、2017連續兩年獲得「Best Education-KDP全國學校經營與教學創新KDP國際認證獎」肯定，2017年甚至獲得大會標竿獎最高榮譽，於是暨大附中這所於偏鄉埔里的社區型學校，就此聲名大噪。

駱奕帆說，在這裡，由於接收外部刺激的機會較少，許多學生對於未來缺乏想像與目標，「許多孩子甚至不知道為什麼要讀高中。」駱奕帆因此設計了「啟動創造力課程」，以生動活潑又有趣的教學內容，啟發學生天馬行空的創意，於玩樂中吸收新知，「很多原本覺得知識無用的學生，會在動手實作的過程中，因遇到瓶頸，而反過頭來追尋知識。」





▲駱奕帆結合師生們開發出「在地科學桌遊模組」，獲得科技部高瞻計畫特優獎。（圖／教育部提供）

駱奕帆提到，國小四年級之前，她也曾是只懂唸書、個性封閉的孩子，是受到自然老師的鼓舞與啟發，才將她所有的能力、興趣串連，用以自由表達內心奇想。「就像生命的開關突然被打開了一樣，覺得自己可以很不一樣。」現在的她也扮演啟動開關的角色，今年暑假，帶領一群高三學生，共同策劃創意與推廣課程，走訪花東與南投等地原鄉學校，進行跨域課程推廣服務。

「希望在他們小小的心中，種下一顆種子，未來可以去關心、發現，更多家鄉有趣的東西。」這也是共享教育，駱奕帆不變的關懷。她希望，教育資源不斷流動，不再停滯於一個人、一所學校或地區，以發揮教育最大的價值，創造最大的效益，藉著服務的心，由一個人帶給另一個人，一個生命影響另一個生命。

