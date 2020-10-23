軍售案飛彈射程覆蓋大陸沿岸　國台辦：謀獨挑釁，死路一條

▲海馬斯（HIMARS）多管火箭系統。（圖／USMC）

記者魏有德／北京報導

美政府對台軍售案中，增程距外陸攻飛彈（SLAM-ER）及海馬斯多管火箭系統（HIMARS）射程皆可覆蓋大陸沿岸，引起陸方關注。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，民進黨當局所謂不挑釁的謊言再次被戳穿，「不斷升級謀獨挑釁，最終必然是死路一條。」

據了解，蔡英文在雙十談話中曾強調，政府的兩岸政策以不主動挑釁為原則， 並致力維護台海和平。不過，美國務院於美東時間21日宣布批准3項對台軍售項目，包括遠距增程飛彈等，再度牽動美中台三方角力的不穩定因子。

▲大陸國台辦新聞局副局長兼發言人朱鳳蓮。（圖／記者魏有德攝）

朱鳳蓮表示，美方批准的3項對台軍售計畫中，兩項飛彈與火箭都可打到大陸沿岸，此說法印證，台獨分裂勢力及其活動是台海和平穩定的現實威脅，「民進黨當局所謂不挑釁的謊言再次被戳穿，公然對大陸進行赤裸裸的軍事挑釁和威脅，不自量力，自取滅亡。」

朱鳳蓮強調，我們有堅定的意志、充分的信心及足夠的能力捍衛國家主權和領土完整，「民進黨當局不斷升級謀獨挑釁，最終必然是死路一條。」

美國此次軍售案中，外界最為關注的便是隨「海馬斯」（HIMARS）系統一起出售的64枚陸軍戰術飛彈（ATACMS），射程可達300公里，再加上「距外陸攻飛彈」（AGM-84H SLAM-ER），是美國首度對台出售可於解放軍防空火力網距外，發射攻擊的空用遙攻精準導引武器。



