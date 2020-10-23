警告美對台軍售是「推向危險境地」！　新華社：終將自食惡果

▲中美關係惡化。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

美國國務院批准三項對台軍售，總價高達18億美元。消息曝光後，大陸外交部、國台辦、國防部相繼發出警告，呼籲美立即取消軍售計劃，否則必將堅決回擊。大陸官媒《新華社》23日發佈時評怒斥，美方濫打「台灣牌」，肆意破壞中美關係和台海和平穩定，種種操弄都是非常危險的遊戲，美對台軍售是一劑徹頭徹尾的毒藥。

報導指出，對台軍售損害中方利益，荼毒中美關係；台灣問題是中美關係中最重要最敏感的問題，一個中國原則是中美關係的政治基礎；一段時間以來，美國一些政客出於一己私利，採取一系列損害中方利益、破壞中美關係的行徑，中美關係已陷入自建交以來的最複雜局面，當下美方推動對台軍售，勢必將引發中美關係繼續震盪，把兩國關係進一步推向危險境地。

報導怒斥，對台軍售助長「台獨」分子氣焰，荼毒台海和平；此番民進黨自美購買武器，企圖「以武拒統」，進行謀「獨」挑釁，這只會嚴重破壞台海和平穩定，「台獨」分裂勢力「挾美自重」，甘當美國「以台制華」的馬前卒，讓美國軍火商賺得盆滿缽滿，卻會給台灣民眾帶來深重災難。

「近年來，美國多次出台涉台法案，持續對台軍售，不斷玩弄『以台制華』的政治把戲，試圖阻礙中國實現完全統一，擾亂中國的發展步伐，其險惡居心昭然若揭，」報導強調，如今再次故技重施，背後是部分美國政客自私的現實需求，「是急於將美國民眾關注點從他們應對新冠疫情和發展經濟的巨大失敗上轉移開。」

報導警告，台灣問題事關中國主權和領土完整，攸關中方核心利益，中方強烈敦促美方立即取消對台軍售計畫，慎重處理涉台問題，以免給中美兩國關係和台海和平穩定造成嚴重後果；如果美方無視國際關係基本準則，食言背信、執意妄為，中方必將予以堅決回擊，如果執意下毒，美國反華政客和「台獨」分裂勢力終將自食惡果。

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