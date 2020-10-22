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美對台軍售18億！　陸國防部嗆：不取消必將堅決回擊

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記者邱茀濱／綜合報導

美國國務院批准三項對台軍售，總價高達18億美元。消息曝光後，大陸外交部、國台辦相繼發出警告，現在國防部發言人譚克非再次強調，美方此舉違反一中原則、中美三個聯合公報，並呼籲美立即取消軍售計劃，以免給台海和平穩定造成嚴重後果。

▲▼大陸國防部發言人譚克非。（圖／截自大陸國防部網站）

▲大陸國防部發言人譚克非。（圖／截自大陸國防部網站）

針對美國國務院今（22）日宣布3筆對台軍售案，譚克非表示，這嚴重違反一個中國原則、中美三個聯合公報，特別是「八·一七」公報規定，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重破壞中美兩國兩軍關係和台海和平穩定，中方對此堅決反對。

「台灣問題事關中國主權和領土完整，攸關中方核心利益。」譚克非指出，敦促美方立即取消對台軍售計劃，停止美台軍事聯繫，慎重處理涉台問題，以免給中美兩國兩軍關係和台海和平穩定造成嚴重後果，並警告若美方無視國際關係基本準則，「食言背信、執意妄為，中方必將予以堅決回擊。」

大陸國台辦發言人朱鳳蓮稍早也表示，民進黨當局自美購武，企圖以武拒統，進行謀獨挑釁，只會嚴重破壞台海和平穩定，給台灣民眾帶來深重災難，「我們正告民進黨當局停止一切形式的與美勾連，不要在台獨的絕路上越走越遠。」

另外，大陸外交部發言人趙立堅也強調，美國向台灣出售武器，嚴重違反一個中國原則，建議撤銷有關對台軍售計劃，以免對中美關係和台海和平穩定造成進一步損害，「中方將根據形勢發展作出正當必要反應。」

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