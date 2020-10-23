華爾街日報籲美加強對台軍售　嚇阻中國進犯

▲「海馬斯」（HIMARS）多管火箭系統，可有效形成對中國沿海迅速打擊的手段。（圖／USMC）

文／中央社記者尹俊傑紐約22日專電

美國政府在大選前宣布3筆對台軍售，華爾街日報社評指出，中國升高對台威脅之際，這波軍售來得正是時候；無論誰贏得美國大選，都該進一步協助台灣強化防衛，嚇阻中國進犯。

這篇社評題為「強化台灣防衛」，在華爾街日報網站上的副標是「川普（美國總統）推動18億美元對台軍售案，拜登（Joe Biden，民主黨總統候選人）會做同樣的事嗎？」

美國國防安全合作署（DSCA）21日公布，國務院已批准3筆對台軍售，並正式知會國會。這波軍售包括增程型距外陸攻飛彈（SLAM-ER）、高機動性多管火箭發射系統（HIMARS，俗稱海馬斯）及F-16戰鬥機新式偵照莢艙，總值約18億美元。

路透社等外媒先前報導，美國政府也在考慮售台「死神」（Reaper）無人機的非武裝偵察版本、陸基魚叉（Harpoon）反艦飛彈、水雷等武器。

華爾街日報社評指出，在中國非法接管香港、升高對台威脅之際，美國推動這波軍售時機正確。除非國會議員在30天內擋下，否則這波軍售將照程序進行；由於共和黨與民主黨都憂心北京強勢作為，國會不大可能反對。

中國外交部發言人趙立堅22日在例行記者會表示，美國對台軍售「嚴重損害」中美關係與台海和平穩定。

社評寫道，真正問題在於北京不斷拉高對台威脅。

中共解放軍9月在台海附近舉行實戰演習，以鷹派立場著稱的中共喉舌環球時報社評宣稱演習是「攻台的實操性預演」。今年中共軍機頻繁擾台，多次越過台海中線、接近或闖入台灣防空識別區（ADIZ），9月以來有增無減。

中國國家主席習近平上週視察廣東省一處軍事基地時，要求部隊「把全部心思和精力放在備戰打仗上，保持高度戒備狀態」。

社評末尾寫道，這波軍售滿足台灣防衛迫切需求，也是美國展現對台支持的重要訊號。無論11月3日誰贏得美國總統大選，都需要做得更多，以免中國抓住弱點攻擊台灣。

更多【美國總統大選】相關新聞請點此