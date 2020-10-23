慶生趴硬護花！桃園男醉駕賓士過彎演出狗屎翻　KO整排8輛汽機車

▲桃園市潘姓男子23日清晨酒駕開著百萬賓士疑路面濕滑翻覆肇禍，現場一片狼藉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市潘姓男子22日晚間參加友人慶生趴，23日凌晨駕駛價值百萬的賓士載女性友人返家，行經桃園區溫州街轉彎路段時，疑似打滑失控翻覆撞上路旁8輛汽機車、交通號誌與電箱，現場一片狼藉，所幸現場3人都僅受輕傷，警方為潘男酒測，酒測值為0.51，偵訊後依公共危險罪嫌移送桃檢偵辦。

▲桃園市潘姓男子23日清晨酒駕開著百萬賓士車載女性友人，疑因路面濕滑失控翻覆，撞倒路旁8輛汽機車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，31歲的潘姓男子22日晚間到桃園區某家KTV參加朋友慶生趴，席間有喝酒助興，直至23日凌晨才結束，但潘未待酒精退去仍執意駕駛賓士送女性友人返家。

▲桃園市潘姓男子23日清晨酒駕開著百萬賓士車載女性友人，疑因路面濕滑失控翻覆肇禍。（圖／記者沈繼昌翻攝）

潘男開車行經溫州街欲左轉大興西路時，疑因天雨濕滑加上轉彎速度過快，當場打滑失控翻覆，還撞上路旁停放1輛轎車與7輛機車，由於撞擊力道強勁，連路旁交通號誌、電箱都被撞倒，現場東倒西歪一片狼藉。

桃園警分局到場後，潘男、女性友人與被撞的轎車女子都僅受擦傷與瘀傷，3人均意識清楚且無生命危險，員警對肇事的潘男進行酒測，酒測值達每公升0.51毫克，已超過規定的0.25毫克標準，依公共危險罪嫌將潘男移送桃檢偵辦。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

【更多新聞】

►桃園男大賣場置物櫃當槍櫃...安管員清查傻眼 心機警智逮



►「村長」詹江村臉書清晨無預警關閉 服務處：粉絲流量太大

►詹江村重開臉書！否認與J女上過床 喊話旺旺蔡董：說清楚