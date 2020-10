抓到了！拜登曾與杭特「中國生意夥伴」會面　神秘簡訊曝細節

▲杭特2009年1月20日在華府陪同出席父親的就職典禮。(圖/路透)

記者蔡儀潔/綜合報導

2020美國大選進入倒計時,民主黨總統候選人拜登近日被踢爆,介入兒子杭特與中國企業的生意往來,他本人嚴正否認,但外媒再度取得關鍵簡訊,內容指向拜登與好友吉姆(Jim Biden)、杭特、杭特的中國事業夥伴鮑布林斯基(Tony Bobulinski)曾會面。

《福斯新聞》報導指出,2017年5月2日的簡訊內容顯示,鮑布林斯基向杭特問道,「請告訴我,是否要跟你的叔叔與父親一起吃晚餐,地點在哪裡,文件翻譯要用簡體還是繁體中文?」

杭特則回答「晚餐還不確定,中國法律文件通常是用什麼?」,鮑布林斯基再回「兩者都可以,我會選用繁體」。杭特接著表示,「爸爸直到11點前不會加入,我和吉姆會在10點於他所下榻的貝佛利希爾頓飯店見面。」

之後,鮑布林斯基於同一天傳訊給吉姆,「很高興與您相處,請替我感謝喬(拜登)抽出時間,這是很棒的一次談話(was great to talk thx Tony b)。」

報導指出,這些資料是來自於鮑布林斯基,他提供給參議院國土安全與政府事務委員會和參議院財政委員會,此外他22日也證實日前所公開的電子郵件是真的,其中所提的「大人物」(the Big Guy)就是拜登。

!! In text messages obtained by @FDRLST, Hunter Biden's biz partner James Gilliar admonished Tony Bobulinski on May 20, 2017: "Don't mention Joe being involved, it's only when you are face to face[.]"



And then he brings up Hunter's role in a 2020 Joe Biden presidential campaign. pic.twitter.com/ZaOx1aVEXd