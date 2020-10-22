抽10%乾股！前合夥人爆料　電郵門「大人物」就是拜登

▲美國民主黨總統參選人拜登。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）及次子韓特身陷「電郵門」醜聞。一名自稱是韓特前生意合夥人的男子今天爆料，拜登正是「電郵門」中抽10%乾股的「大人物」。

鮑布林斯基（Tony Bobulinski）聲稱，他2017年曾與韓特（Hunter Biden）為生意合夥人。他表示，自己2017年聽到韓特與拜登討論與一家神秘中國能源公司的交易，並且耳聞拜登預定從中獲取利益。

鮑布林斯基今天發表聲明指出，他親眼目擊拜登與韓特討論這項商業協議。這項聲明與拜登先前的說法牴觸。

他表示：「我看到副總統拜登說，自己從未與韓特談論他的生意。」「據我親眼所見這不是真的，因為這不只是韓特的生意。他們說，他們正使拜登家族名聲及遺緒承受風險。」

鮑布林斯基聲稱，中國人將這筆交易視為「政治或影響力投資」，當時韓特「利用這家公司作為他的個人存錢筒，中國人的錢一進來就會被他拿走」。

他在聲明中宣稱，自己曾收到一名韓特合夥人的電郵。那些合夥人涉及2017年5月與中國能源公司的交易，並承諾讓被稱為「大人物」的人士抽10%乾股。

鮑布林斯基指稱，這名「大人物」正是拜登。福斯新聞（Fox News）表示已證實電郵是真的，且有消息來源指大人物就是拜登。

拜登先前接受威斯康辛州媒體WISN電視台訪問，首次回應有關韓特的報導。記者問到，威斯康辛州的共和黨籍聯邦參議員強生（Ron Johnson）發出聲明指韓特以拜登家族名聲獲利，他的指控是否屬實？

拜登簡短回應，都不是真的，這和川普走狗朱利安尼（Rudy Giuliani）拋出的垃圾都是一樣的，絕望選戰最後的孤注一擲，汙衊他的家庭。甚至前共和黨總統提名人也認為毫無根據。大部分人，有智慧的，都認為指控毫無根據，強生應該感到可恥。

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