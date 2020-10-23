川普檢測新冠肺炎呈陰性　傳邀拜登之子前合夥人出席總統辯論

文／中央社記者江今葉華盛頓22日專電

美國總統川普在當地時間22日進行新冠肺炎檢測，結果呈現陰性。福斯新聞網報導，川普計劃邀請民主黨候選人拜登次子杭特前合夥人鮑布林斯基出席晚上的總統辯論。

▲川普在亞利桑那州普雷斯特科機場（Prescott Regional Airport）的造勢。（圖／路透，下同）

白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）在空軍一號中向隨行媒體表示，川普剛剛在機上進行檢測，結果呈現陰性。

川普在1日確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），還因此取消15日的第2場總統辯論。

為確保與會人士健康，美國總統辯論委員會要求，候選人在出席今晚將於田納西州納希維爾（Nashville）貝爾蒙特大學（Belmont University）舉辦的總統辯論前進行檢測。

拜登（Joe Biden）陣營稍早表示，拜登也已經完成檢測，結果同樣呈現陰性。

▲杭特2009年1月20日在華府陪同出席父親的就職典禮。

此外，福斯新聞網（Fox News）報導，除了家人與幕僚外，川普還將邀請鮑布林斯基（Tony Bobulinski）出席今晚的辯論會。

紐約郵報（New York Post）稍早刊登鮑布林斯基聲明。他聲稱2017年曾與杭特（Hunter Biden）為生意合夥人。他表示，自己2017年聽到杭特與拜登討論與一家神秘中國能源公司的交易，並且耳聞拜登預定從中獲取利益。他並指出，拜登正是「電郵門」中抽10%乾股的「大人物」。

拜登先前接受威斯康辛州媒體WISN電視台訪問，首次回應有關杭特的報導，反駁這些傳聞均不屬實。