　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普檢測新冠肺炎呈陰性　傳邀拜登之子前合夥人出席總統辯論

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

文／中央社記者江今葉華盛頓22日專電

美國總統川普在當地時間22日進行新冠肺炎檢測，結果呈現陰性。福斯新聞網報導，川普計劃邀請民主黨候選人拜登次子杭特前合夥人鮑布林斯基出席晚上的總統辯論。

▲▼川普在亞利桑那州普雷斯特科機場（Prescott Regional Airport）的造勢。（圖／路透）

▲川普在亞利桑那州普雷斯特科機場（Prescott Regional Airport）的造勢。（圖／路透，下同）

白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）在空軍一號中向隨行媒體表示，川普剛剛在機上進行檢測，結果呈現陰性。

川普在1日確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），還因此取消15日的第2場總統辯論。

為確保與會人士健康，美國總統辯論委員會要求，候選人在出席今晚將於田納西州納希維爾（Nashville）貝爾蒙特大學（Belmont University）舉辦的總統辯論前進行檢測。

拜登（Joe Biden）陣營稍早表示，拜登也已經完成檢測，結果同樣呈現陰性。

▲▼拜登,杭特（Hunter Biden）,杭特2009年1月20日在華府陪同出席父親的就職典禮。（圖／路透）

▲杭特2009年1月20日在華府陪同出席父親的就職典禮。

此外，福斯新聞網（Fox News）報導，除了家人與幕僚外，川普還將邀請鮑布林斯基（Tony Bobulinski）出席今晚的辯論會。

紐約郵報（New York Post）稍早刊登鮑布林斯基聲明。他聲稱2017年曾與杭特（Hunter Biden）為生意合夥人。他表示，自己2017年聽到杭特與拜登討論與一家神秘中國能源公司的交易，並且耳聞拜登預定從中獲取利益。他並指出，拜登正是「電郵門」中抽10%乾股的「大人物」。

拜登先前接受威斯康辛州媒體WISN電視台訪問，首次回應有關杭特的報導，反駁這些傳聞均不屬實。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
「霜降」清晨17.3℃創入秋新低　東北風吹冷北台灣！下探17
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

拜登子杭特硬碟「多張未成年照」　白宮記者預告：周末大披露

川普預告「連任後會對北京做出很多事」：都是中國害的！你等著瞧

創紀錄！一馬貪瀆案「高盛認罪」　美國罰款838億

美參院司委會通過　傳喚臉書推特執行長

看好財政刺激措施加碼　美股收紅漲152點

川普檢測新冠肺炎呈陰性　傳邀拜登之子前合夥人出席總統辯論

拜登支持者77%感到壓力：怕像4年前希拉蕊爆冷門　先假裝川普贏了

英國明年1月31日起受理「BNO港人居留簽」　沒有名額上限

癡癡地等　忠犬憑窗盼主人回家　無怨無悔等足10小時！

停車場突然崩塌！他幸運值點滿　就剩腳底下一塊沒有垮

國道屁孩蛇行逼車笑翻「整死他」　遊覽車忍讓保45條人命反被檢舉

全昭旻手一牽..他腦波顯示超興奮　「你真的喜歡我嗎」梁世燦反應《RM》全暴動

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

女子低頭滑手機腳踩空直直衝　跌20多階樓梯「臉部著地慘摔」

屁孩蛇行逼車笑翻：整死他！　遊覽車忍讓「保住45條人命」

Irene認了「罵哭造型師」女主角！　IG道歉：對愚蠢的態度真心抱歉

寶寶出生前「在天上挑媽媽，看見妳了」　王斯然秒爆哭...GAI心疼：我想抱妳

中風秉仁嚴重耽誤拍攝成「對戲大魔王」　導演氣炸：哇X！連我家狗都聽不懂!!

太快跟不上！超狂店家用Rap結帳 客人一臉升天...網笑瘋：助唸師傅

ㄇ字趴地！撿錢哥勾機台下硬幣 撈一個周末可輕易「入手百元」

川普預告「連任後會對北京做出很多事」：都是中國害的！你等著瞧

創紀錄！一馬貪瀆案「高盛認罪」　美國罰款838億

美參院司委會通過　傳喚臉書推特執行長

看好財政刺激措施加碼　美股收紅漲152點

川普檢測新冠肺炎呈陰性　傳邀拜登之子前合夥人出席總統辯論

拜登支持者77%感到壓力：怕像4年前希拉蕊爆冷門　先假裝川普贏了

英國明年1月31日起受理「BNO港人居留簽」　沒有名額上限

癡癡地等　忠犬憑窗盼主人回家　無怨無悔等足10小時！

停車場突然崩塌！他幸運值點滿　就剩腳底下一塊沒有垮

澳洲特種部隊濫殺俘虜內幕曝光　3名成員對軍官惡行感到不安

川普預告「連任後會對北京做出很多事」：都是中國害的！你等著瞧

創紀錄！一馬貪瀆案「高盛認罪」　美國罰款838億

美參院司委會通過　傳喚臉書推特執行長

看好財政刺激措施加碼　美股收紅漲152點

川普檢測新冠肺炎呈陰性　傳邀拜登之子前合夥人出席總統辯論

拜登支持者77%感到壓力：怕像4年前希拉蕊爆冷門　先假裝川普贏了

iPhone12今天開賣！各大電信商推好康拚人氣　蘋果直營店淡定迎客　

短、中長髮適合不同捲度！掌握挑選小技巧　修飾出完美臉型

多維TW／「無中線」的台海危機

「霜降」清晨17.3℃創入秋新低　東北風吹冷北台灣！下探17℃

東區地下街遇變態「衝撞揉左胸」正妹女主持嚇傻：到現在還在痛

國際熱門新聞

闖火場抓2兒子手臂往外衝！低頭看哭…

辣妹曬生日照！驚見胯下「1根肉色條狀物」

前合夥人爆拜登就是電郵門大人物

忠犬憑窗盼主人回家　癡等10小時

杭特硬碟內容　白宮記者預告披露

停車場崩塌　剩腳下一塊沒垮躲死

澳洲特種部隊軍官濫殺戰俘內幕曝光

果汁有黃蜂　女喝下慘死

美12歲童實現核融合　台灣也有「台東尼史塔克」

英國1月31日起受理BNO居留簽證

拜登投書台媒：當選將加強與台關係

女送殯儀館「開眼呼吸」！8周後亡…家人告

正妹自拍「身後窗簾」詭異抖動　嚇壞逃回房間

「大鯨號」總工程師是北川景子父親

更多熱門

相關新聞

拜登支持者77%感到壓力：怕像4年前希拉蕊爆冷門

拜登支持者77%感到壓力：怕像4年前希拉蕊爆冷門

美國心理學會（American Psychological Association）調查顯示，美國有68%成年人認為「顯著的生活壓力」源自大選，其中民主黨的支持者又因為2016年希拉蕊敗選大爆冷門，現在擔心情節重演而備感壓力，只能先假設川普會連任，拜登當選了就能當作是意外驚喜。

前合夥人爆拜登就是電郵門大人物

前合夥人爆拜登就是電郵門大人物

杭特硬碟內容　白宮記者預告披露

杭特硬碟內容　白宮記者預告披露

他帶11歲小妹看病發現「懷孕」秒逃

他帶11歲小妹看病發現「懷孕」秒逃

拜登投書台媒：當選將加強與台關係

拜登投書台媒：當選將加強與台關係

關鍵字：

川普拜登2020美國總統大選北美要聞

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

長腿正妹「某部位」太大被甩　她PO照讓網瘋了

闖火場抓2兒子手臂往外衝！低頭看哭…

快訊／Irene認了就是大頭症女主角道歉

抓鯰魚來養！他忘餵食…竟瘦成「蝌蚪」

獨／好市多第二間加油站今試營運　北屯店11/20開幕

Irene致歉止不住韓網怒火！

Red Velvet：沒看過Irene罵人！

和教練「女下男上練腹橫肌」男友氣炸

邵庭168斷食2個月「體脂降到15.8」！飲食法公開

Irene「1舉動」讓成員們尷尬…影片曝光網戰翻

10多人嗨吃宵夜！　她上廁所出來「只剩空桌」被迫請客

KID温貞菱搭機回台北「擁抱畫面」全被拍！

美對台軍售18億！　陸國防部這樣說

KID露骨告白「每一個温貞菱都很可愛」！

把老師當塑膠　求他參加期末考還不爽來

更多

最夯影音

更多
國道屁孩蛇行逼車笑翻「整死他」　遊覽車忍讓保45條人命反被檢舉

國道屁孩蛇行逼車笑翻「整死他」　遊覽車忍讓保45條人命反被檢舉
全昭旻手一牽..他腦波顯示超興奮　「你真的喜歡我嗎」梁世燦反應《RM》全暴動

全昭旻手一牽..他腦波顯示超興奮　「你真的喜歡我嗎」梁世燦反應《RM》全暴動

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

女子低頭滑手機腳踩空直直衝　跌20多階樓梯「臉部著地慘摔」

女子低頭滑手機腳踩空直直衝　跌20多階樓梯「臉部著地慘摔」

屁孩蛇行逼車笑翻：整死他！　遊覽車忍讓「保住45條人命」

屁孩蛇行逼車笑翻：整死他！　遊覽車忍讓「保住45條人命」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面