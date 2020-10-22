「再怎麼討厭也不能打壓異己」　國民黨團喊話蔡英文勿當歷史罪人

▲國民黨團召開「民進黨再怎麼不爽 也不能箝制新聞自由」記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

中天新聞台換照風波延燒，國家通訊委員會（NCC）26日將舉行聽證會，國民黨團22召開記者會，抨擊行政院長蘇貞昌將黑手伸入NCC，箝制新聞自由、媒體自由，安排親綠委員主持聽證會，廢除電視新聞台執照，再由派系分食媒體大餅，並向總統蔡英文喊話，「言論自由、媒體自由是台灣民主自由的基石，如果強奪人民手中的遙控器，只容許有一種聲音，將會成為台灣走向毀滅的歷史罪人。」

總召林為洲表示，民進黨再怎麼討厭這個新聞台，也不能打壓異己，用行政手段伸手進入獨立機關，以撤照的方式箝制不同的聲音。他指出，今年五月總統府爆發「電郵案」，其中提到NCC委員在未提名前，現任行政院政務委員黃致達曾說，由陳耀祥（當時代理主委）當主委，將來找他可以溝通很多事情，其他2位NCC委員偏綠，可配合處理中天。後來行使同意權，三人均被被提名，人事案也全數通過，26日將召開的聽證會，由2位親綠學者當主持人，完全按照劇本演出，

林為洲批評，民進黨、行政院似乎無所謂，彷彿承認介入獨立機關，就是要打擊異己，就是要關掉與自己意識形態不同的電視台，國民黨團絕對無法忍受、社會大眾也絕對無法接受民進黨如此殘害言論自由的專制作法。

▲國民黨團總召林為洲。（圖／記者李毓康攝）

首席副書記長鄭麗文表示，台灣長期以來都以身為自由民主國家為傲，在歷經多次政黨輪替後，若今年發生撤掉新聞台，將讓台灣民主蒙上無法抹滅的汙點，難道蔡英文、蘇貞昌要當歷史罪人嗎？此外，關新聞台不僅是對新聞自由的箝制打壓，甚至衍伸出憲政內鬥風暴，在近日媒體報導中不斷質疑，蘇院長是否比蔡總統大，一切都蘇院長說了算？他認為蘇貞昌應出面澄清，以正視聽，向全國民眾說明政府立場。

陳玉珍表示，中華民國的民主政治走到民國109年，政府還在走回頭路，媒體因為主張和政府不同就要被關台，「政府拿掉你手中的遙控器，明天會不會拿掉你的投票權？」

吳斯懷也指出，國民黨挺的是中華民國的言論自由，言論自由是人民的權利，而非執政者的恩賜。中天新聞台若關台，這是中華民國的憲政危機，民主即將崩毀的前兆，蔡英文不能迴避。

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