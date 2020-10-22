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羅智強包公車廣告挺中天　政院重申：審查換照非關台

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▲▼行政院發言人丁怡銘轉述行政院會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院發言人丁怡銘轉述行政院會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

中天新聞台關台傳聞不斷，NCC預計26日舉行聽證會，屆時將邀請蔡衍明列席。為抗議蔡政府恐對中天撤照，國民黨台北市議員羅智強包下行經政院周邊公車的廣告，指「蘇貞昌是關新聞台的民主罪人」，直到中天審完照為止。對此，政院回應，NCC委員依照法律獨立行使職權審查各新聞台執照到期的許可，政院一向不會干預。

行政院22日召開例行院會。會後記者會被問及中天關台風波時，發言人丁怡銘表示，外界誤解的是，NCC現在不是審查「要不要關掉電視台」，而是新聞頻道到期，依照新聞專業是否給予換照的審查。

丁怡銘說，即便是6年前羅智強在馬政府工作的時候，也不是因為新聞自由而給與中天換照，而是訂下幾個條件，像定期員工訓練、要求中天遵守新聞倫理、保護兒少婦女權益、要求有專職編審人員，希望中天設立獨立審查人跟遵守新聞公約。

丁怡銘說，尤其上一個6年中天新聞台被罰1千多萬，這2年被罰9百多萬，相信這樣的努力跟提升，全民看得到，NCC的委員也會看得到。

最後丁怡銘強調，政院重申，新聞自由受到憲法保障，但新聞頻譜是公共財非世襲，並非一旦取得就可以不受法律限制或終身世襲，NCC委員依照法律獨立行使職權審查各新聞台執照到期的許可，政院一向不會干預。

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