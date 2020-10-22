NCC期待與中天電視最大股東蔡衍明直接對話



▲旺旺集團董事長蔡衍明，也是中天電視最大股東。（資料照片／記者湯興漢攝）



記者陳世昌／台北報導



《中國時報》以頭版半版廣告刊登中天電視最大股東「蔡衍明董事長期待與NCC直接對話」，NCC22日表示也有與蔡衍明相同期待，因此誠摯邀請蔡衍明董事長親自出席26日聽證會，開啟公眾對話，以利於行政程序進行，也是未來媒體監理與公私協力之典範。到22日中午，NCC仍未收到蔡衍明要出席的訊息。



為確保聽證會流程順利，NCC承辦人員都會再三確認相關人員是否出席，或是代表人是誰，如果未事先告知、報名，則無法臨時出席發言，也就是說，蔡衍明若未事先報名，按慣例是無法突然現身就上台發言。





▲蔡衍明具名在《中國時報》刊出聲明稱願意出席中天新聞台換證聽證會，但前提是NCC提供完整資料和時間。（圖／翻攝《中國時報》）



NCC表示，蔡衍明是否出席聽證會係個人權利，NCC將予尊重，若他能親自出席聽證會闡述經營理念，將有助於釐清各界對於中天新聞台營運相關疑義。



對於廣告中提到的相關證據資料，NCC表示，本次審查中天新聞台申請換照案相關資料，包含申請換照之營運計畫、前次換照附款及評鑑後改正情形等，都是由中天新聞台所陳報，另換照期間違規核處紀錄等亦為中天新聞台所知悉（裁處書均依法送達中天新聞台），中天新聞台對於前述證據資料均知情，並無不明確情形。