「言論自由如陽光！」　民團要求NCC將選台權交還給人民

▲鄭正鈐舉辦「守護民主 捍衛新聞自由」記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

中天新聞台換照風波延燒，國家通訊委員會（NCC）26日將舉行聽證會，多個民間團體24至26日將在中正紀念堂、立法院發起系列活動，共同聲援中天新聞台、捍衛新聞自由。

國民黨立委鄭正鈐22日召開記者會，由前新聞局長鍾琴、聲樂家許文龍、前駐紐西蘭大使介文汲、國際發光協會中華民國分會會長吳曼麗等人組成的「公民監督平台」，共同發起「民主論壇 自由開講」活動，24、25日於中正紀念堂自由廣場、26日在立法院濟南路舉行，將邀請社會賢達、意見領袖和不同政黨人物出席，宣揚民主、法治、制衡及媒體第四權觀念，要求NCC把電視遙控器的選台權交還給人民。

▲前新聞局長鍾琴 。（圖／記者李毓康攝）

「公民監督平台」提出三大訴求：一，唯有不受政府拘束的新聞資訊，才能監督並防止政府濫權，各家媒體的報導及言論只要在合法合憲範圍內，應享有充分表達權，當政者無權對媒體宰割恫嚇。

二，NCC是以「落實憲法保障之言論自由」、「促進通訊傳播健全發展」、「維護媒體專業自主」為使命的獨立機關，請全體NCC委員堅持這份理念與承諾；第三，NCC須以法律及專業為基礎，用具體證據，以及醫治的標準審查，不能借換照准否，壓製新聞自由。

▲國民黨立委鄭麗文。（圖／記者李毓康攝）

與會的國民黨立委鄭麗文強烈譴責NCC，要求蔡英文跟蘇貞昌出面澄清，媒體都報成這樣了還不夠難看嗎？任由各種陰謀論、黑幕，今天不只打壓異己而已，還牽扯出綠營金主媒體集團結合派系，要來搶食位於黃金頻道的金雞母，「不只金錢、利益，還有對政治的影響力，以前說黨政軍退出媒體，現在恐怕要說媒體退出黨政軍，媒體對政治涉入之深，甚至公開成為民進黨內部派系，如此難看。」

前駐紐西蘭大使介文汲表示，他去過許多民主國家，想破腦袋都沒有想到同樣例子，一個自稱民主國家，卻要把國家主要新聞電視台關閉，還振振有詞說以前也做過這種事，直呼「丟臉丟到全世界」，他國恐將重新審視中華民國是否算是民主國家。

記者會上，聲樂家許文龍也現場演唱「O Sole Mio（我的太陽）」，他表示，生命三要素是陽光、空氣、水，言論自由就像陽光一樣，如果沒有陽光，那也沒有生命了。

▲聲樂家許文龍。（圖／記者李毓康攝）

其他人也看了這些...

►一通電話流感疫苗施打急轉彎 蘇貞昌：密切聯繫陳其邁、鄭文燦

►遭蘇貞昌點名因示範打疫苗導致「爆桌」 陳時中笑稱不會委屈

►國民黨：疫苗亂象掀民怨 蘇貞昌只想靠道歉了事

更多熱門新聞...

►50至64歲民眾排隊「搶打疫苗」 游淑慧酸：大家聽神的話

►公費流感疫苗之亂 柯文哲「以前都是分批打」：緩打問題會少一點

►公費流感疫苗「衛福部沒把分配秩序弄好」 蘇貞昌道歉了

►振興一下我們的美麗