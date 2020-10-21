台南鹽水先期部署防洪排水作業爭取中央支援　黃偉哲要求水利局做好準備

▲台南市長黃偉哲21日邀請經濟部水利署共同視察溪北地區排水改善，分別前往鹽水區鹽水排水、柳營區龜子港排水、麻豆區總爺及東北勢排水等地方現勘。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

前瞻計畫2.0啟動，先期部署防洪排水作業，台南市長黃偉哲21日邀請經濟部水利署共同視察溪北地區排水改善，分別前往鹽水區鹽水排水、柳營區龜子港排水、麻豆區總爺及東北勢排水等地方現勘，由水利局向中央會報，以爭取總需經費達38億餘元的核列治理工程，為能讓市民朋友早日脫離水患憂慮盡最大努力。



黃偉哲市長表示，今日視察地點皆位於台南易淹水地區，因此，對於水利工程的需求與爭取便更為重要，從歷任台南縣市首長，到現在由他接棒，他與市府團隊現正在做的目標是10年防洪頻率，10年重現水位，25年不溢堤。



黃偉哲市長說，從2016到2020年，非常感謝中央提供了200多億的經費，讓台南做河川整治以及防洪排水等水利工程，其他仍須處理的問題，市府將會把先期作業按照輕重緩急排序做好，有待行政程序的完備以及中央的挹注支援，期能讓台南市民不再為水患所苦。



水利局表示，鹽水排水整治感謝水利署自流域綜合治理計畫起持續補助經費，目前已完成舊營橋及其下游2.3公里護岸整建，投入經費4億3800萬餘元，且針對上游鄰近市區瓶頸段也獲核定「鹽水排水治理工程一工區」9150萬元辦理排水整治約1公里，預計明年汛期前完工。



水利局向中央會報擬辦理「鹽水排水治理工程」主要包含1、與岸內排水匯流口處656公尺雙岸護岸整建、2、國道1號以東拓寬改善、3、延續用地取得，總長度約1330公尺，希冀獲得水利署支持，盼將鹽水及新營地區淹水風險降至最低。



有鑒於近期屢發生短延時強降雨，為再提升社區聚落面臨氣候變遷下恐遭遇嚴峻風災，黃偉哲市長偕同水利署總工程司陳肇成，以及市議員沈家鳳一同在鹽水排水勘查瞭解目前整治進度，並表示鹽水為溪北地區重要市鎮，月津港燈節更是國人春節期間的旅遊熱點，鹽水排水周邊還有小番茄專區，因此要求水利局針對地方重點產業於治水防洪上積極推動，以促地方特色經濟永續發展。

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