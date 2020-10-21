視察台南麻豆地區排水爭取中央經費補助　黃偉哲：為市民脫離水患盡最大努力

▲黃偉哲市長相當重視麻豆區居民淹水問題，水利局持續進行排水整治，為市民早日脫離水患盡最大努力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市為改善排水問題，前瞻計畫2.0啟動，21日台南市長黃偉哲前往麻豆總爺排水及東北勢排水勘查，現場由水利局長韓榮華，親自簡報麻豆區總爺及東北勢排水等地方規劃，黃偉哲市長表達相當重視麻豆區居民淹水問題，水利局持續進行排水整治，為市民早日脫離水患盡最大努力。



市長黃偉哲表示，相當重視麻豆區居民淹水問題，麻豆排水沿線幾座橋梁如文瑞橋、黑橋等在市府工務局及水利局合作下已陸續完成改建，近期大溪橋也已動土施工，水利局持續針對北麻豆地區北勢里一帶進行排水整治，同時請託台南市議會各委員在經費上給予全力支持，期待有助於在地居民及文旦農民等減輕水患困擾。





水利局表示，麻豆屬相對低漥區域，因外水高漲時有內水有重力排水效率不佳情形，時造成如埤頭里、小埤里、北勢寮等聚落嚴重淹水，前期已完成埤頭排水主流堤岸加高應急工程，及完成西邊寮橋與東邊寮橋改建完工，麻豆工業區也由地政局進行兩座滯洪池、兩座抽水站新建工程，埤頭排水分洪之埤子尾G幹線下水道亦施作中，前瞻計畫已核定永安宮新建永久式抽水站3000萬，預計今年底辦理招標。





水利局進一步補充，本次提列擬辦治理工程涵蓋本市主要易淹水地區，為打造台南宜居城市重要治水工程，黃偉哲市長責成務必積極趕辦辦里執行中的案件，期盼市民在台南土地上安居樂業。





另外，為近一步辦理麻豆市區北側淹水改善，本次提報總爺排水690公尺及東北勢排水540公尺下游段排水整治，所需經費合計3億430萬元，以保護麻豆北勢里、南勢里及埤頭里等社區聚落。市議員吳通龍、陳秋宏、尤榮智也到場關心。

聽Podcast #我在案發現場