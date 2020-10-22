快訊／嘉南大圳斷水搶命！台南後壁傳落水　警消搜救急降水位

▲台南市後壁區五甲橋附近上午傳出疑似有人落水，台南市消防局出動人車前往搜救，現場留有1部貨車、拖鞋一雙及農藥，但沒見當事人，目前下艇搜尋中。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市後壁區五甲橋附近22日上午傳出疑似有人落水，台南市消防局出動6車2艇9人前往搜救，初步了解現場留有1部貨車、拖鞋一雙及農藥，但沒見當事人，目前台南市消防局也通報嘉義縣消防局協同在嘉南大圳段搜尋，惟至目前尚未有所發現。

台南市消防局119勤務中心22日上午8時44分許接獲台南市警白河分局後壁派出所來電指稱，後壁區五甲橋附近疑似有人落水，119中心馬上派遣白河中隊、後壁及白河等分隊，共計出動6車2艇9人，前往搜救。

後壁消防車組到達現場，發現有一部小貨車停在該處，現場留有拖鞋一雙及農藥，但未見當事人。後壁消防分隊馬上下艇進入嘉南大圳搜尋。惟據附近民眾表示，21日上午9時有看到貨車，上午11時就沒有看到當事人。

據消防局了解，本案係疑似落水者的友人向後壁派出所報案，電詢該名報案人，對方指出疑似落水者為45歲鄭姓男子，最近疑似生病，警方已聯絡家屬至現場查處。

由於嘉南大圳水位約7成高，為加化搜救效果，消防局於上午9時16分許，通知嘉南農田水利會先關閉嘉南大圳供水，水利會同意配合先關水，但會在下午3時許再度打開供水。台南市消防局也通知嘉義縣消防局派遣人車，於嘉南大圳下游處車巡協同搜尋當事人下落，惟至目前尚未有所發現。

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