網傳賣淫價目表直指「最強奶媽」！她被逼急自曝價碼：請更正是30萬

▲謝薇安被傳有在賣淫。（圖／翻攝自IG／vivian19941008）



記者崔子柔／綜合報導

網紅橫綱凱咪（Aqq cami）先前PO文爆料網美圈有7成都在賣淫，近日網路上又流傳一份賣淫價目表，其中就有一代號為VVN、追蹤人數452萬粉絲的網美，被認為是「最強奶媽」謝薇安，她昨（21）日就對流言回擊：只有低能才會相信，請更正是一篇業配文30萬起！

被流傳的賣淫價目表列有網美代號、粉絲人數、網美類型屬性、價格以及配合度等，其中被指出價碼為30萬元，「大胸，配合度低，單次為主，可吸」的「VVN」，又有高達452萬粉絲，被網友點名資訊與謝薇安吻合。

[廣告]請繼續往下閱讀...

謝薇安昨晚就在IG限時動態PO出與友人的對話，表示自己已經收到超過50封類似的內容，「乾我X事，那應該只有低能才會相信」，「我不敢說我自己多屌，全台灣instagram第三而已，但我每天那麼認真在經營，請更正事業配發文一篇30萬起」，澄清自己沒有賣淫。

▲她昨晚在IG發出限時動態。（圖／翻攝自IG／vivian19941008）



謝薇安今年2月就被網友爆過在接性交易，該網友還貼出許多詳細資料，引起廣泛討論，不過謝薇安馬上出來澄清，公開自己加拿大的護照證件，對比網傳的資料，指出「我就算中文再不好，也不會把英文名字都拼錯吧！」

▼謝薇安的IG充滿辣照。（圖／翻攝自IG／vivian19941008）

