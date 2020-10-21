普悠瑪事故滿2年⋯台鐵又爆隱瞞事故！2車遇「鋼軌斷裂」繼續開

▲交通部長林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵今年5月19日發生鋼軌斷裂事件，運安會認定為重大鐵路事故，並首次發出安全通告。然而該案卻被爆出「通報不實」，站務人員查看鋼軌後未向調度員通報，且3月早有人員發現鋼軌有裂紋，後續卻沒有處理。交通部長林佳龍表示，台鐵未來若再有隱瞞絕不寬貸，將提高懲處層級，包括局長在內。

台鐵5月19日一列3218次北上區間車行經台中成功站路段時，有碰撞聲音，該列車司機員下車檢查後發現彎道有斷軌的狀況，向台鐵通報，台鐵巡視後也發現西正線內軌斷裂，所幸無人員傷亡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而該事故今日卻被爆出案外案，事發當晚司機員即向成功站通報疑似有斷軌，站務人員查看後卻未向調度員通報，後續又有2班列車通過，直到調度員自行發現通話後，才緊急封鎖該路線。據了解，今年3月3日早已有人員發現該處鋼軌有裂紋，後續卻沒有繼續處理，直到5月19日才發生驚險事件。

▲▼運安會日前公布普悠瑪最終報告。（圖／運安會提供）

交通部表示，針對台鐵519斷軌事件初步調查之情形，涉及鋼軌檢修、突發通報、安全管理等疏失，台鐵日前已向交通部報告。

交通部長林佳龍指示五大重點，第一，台鐵務必全力配合運安會調查，誠實為上策，如再有隱瞞，絕不寬貸；第二，懲處名單報部核定，提高懲處層級，包括局長在內，一併全面檢討相關責任。

第三，針對519事件成立檢討專案，檢視鋼軌檢修作業流程及通報機制，並落實相關人員之布達及訓練；第四，針對運安會要求對全台的彎道鋼軌加強檢查，台鐵應於最快時間內完成，並向交通部及運安會報告檢修及改善情形。

第五，只有安全，才有台鐵，台鐵務必記取教訓、痛定思痛，否則難以重建人民之信任。此案目前正由運安會調查，本部及台鐵局將全力配合調查。台鐵局表示，該案目前已列管作業中。

其他人也看了...

普悠瑪事故滿2周年！洪孟楷領運安會全體同仁「默哀1分鐘」

「南方澳斷橋」滿一年！運安會承諾：11月底公開調查報告

潘文忠請幼兒園家長放心 營養午餐「菜單都公開資訊透明」

台商子女學校大陸考場若設不成 潘文忠：不排除回到國內備案



►我們的美麗就用白紙黑字寫下來