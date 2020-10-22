影／台鐵鋼軌斷裂⋯張政源剉咧等！林佳龍「撂狠話」：他應負督導責任

記者李宜秦／台北報導

台鐵5月19日發生鋼軌斷裂事故，經查發現交通部台鐵局人員3月就已發現該處有裂紋，卻置之不理，519發生斷軌事件時又通報不實。交通部長林佳龍表示，台鐵局長張政源在普悠瑪事故後上任，理應負起督導責任，這件事通報失靈，到底問題出在哪個環節，預計三週後公布擴大懲處名單。

▲交通部長林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）



[廣告]請繼續往下閱讀...

林佳龍今日出席立法院交通委員會前接受聯訪時表示，台鐵本次鋼軌斷裂事故涉及的疏失包括鋼軌巡檢、事件通報、安全管理三方面，他在聽取台鐵安全簡報時，才發現519斷軌事故，此事台鐵處理過程有「重大疏失」，他除了要求台鐵提供資料給予運安會調查，也將展開行政調查，擴大咎責、加重懲處。

林佳龍表示，巡檢作業涉及人員訓練，不能只是空有規定，要落實執行，已要求台鐵全面檢視既有的SOP與加強人員訓練考核，並加強全面檢查彎道鋼軌。

另外，立委陳椒華爆料，台鐵唯一的巡檢車已過期10年，5年前購入的新巡檢車又遲遲無法通過考核，林佳龍說，「台鐵已決定要解除契約」，未來過渡時期將加強人員巡檢，並以緊急特別預算加速採購新車。

▲台鐵局長張政源。（圖／記者林敬旻攝）

林佳龍表示，這次事故台鐵3月早已知情，卻置之不理，第一時間甚至沒有及時處理，導致後面還有2班列車通過，相當危險，他表示，「我認為台鐵局長張政源在普悠瑪事故發生後來到台鐵就任，他應該負起督導責任，這件事通報出現失靈，到底問題出在哪個環節？」交通部將在2周內組成專案小組展開調查，再1周後擴大懲處追究責任。

台鐵局表示，台中工務段同仁於109年3月3日在成功站南邊發現鋼軌有裂縫情形，隨即以魚尾鈑加固，並施以人工砸道加強路基穩固，然未於當日夜間路線封鎖時段立即完成抽換鋼軌，致該處鋼軌裂縫持續受列車重覆衝擊，於5月19日裂縫擴大致鋼軌頭部斷裂約44公分。

經第3218次列車司機員於18時59分發現並向成功站通報臺中線成功=大肚溪南號誌站間(204公里+290公尺)處西正線鋼軌有裂縫情形後，接續有2班列車通過。經現場工務同仁確認鋼軌發生斷裂，隨即暫時封鎖西正線施工，改以東正線單線行車，並通知道班人員立即搶修，於當日21時26分搶修完成恢復通車。