不甩鋼軌斷裂！立委齊轟要「台鐵局長下台」　交通部允查明後懲處

▲交通部長林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵5/19發生鋼軌斷裂事件，經查發現交通部台鐵局人員3月就發現該處有裂痕，卻隱匿不報，出事後甚至還通報不實。各黨立委齊轟「太扯」。台鐵局稱，「該事件是因工務所主任未向上通報，有疏失」，此事沒有通報交通部，是因僅被歸類為「行車異常」。面對立委追問，台鐵局長張政源是否下台負責，交通部長林佳龍說，調查清楚後會懲處。

立法院交通委員會今日邀請交通部長林佳龍、台鐵局長張政源列席報告並備質詢。立委洪孟楷表示，台鐵很敢賭，放任鋼軌斷裂，還讓普悠瑪、莒光號通過，如果發生事故還得了，台鐵局、鐵道局今日的報告都很諷刺，鐵道局聲稱會落實鐵道營運監理，現在卻出現44公分斷軌裂痕，台鐵也無法保證全台軌道都正常。

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立委李昆澤表示，去年搭乘台鐵旅客高達2.3億人次，每日平均有64萬人，旅客只要求台鐵通勤準點、安全至上，台鐵卻仍無法做到，該震怒的不是林佳龍，應該是社會大眾。

▲去年搭乘台鐵旅客高達2.3億人次。（圖／記者張榮恩攝）

李昆澤表示，負責檢查台鐵軌道的道班人員全台僅有1389人，其中48歲以上有411人、33到47歲有730人、18到32歲有248人，未來將有三分之一人面臨屆齡，就在普悠瑪事故屆滿兩年，國人逐漸對台鐵恢復信心之際，台鐵又發生斷軌事件，他痛批「台鐵不能期待上天保佑」。

立委林俊憲表示，台鐵花費1.8億元購買新的巡檢車，卻無法通過驗收，無法使用，且本次發生鋼軌斷裂事件，卻僅歸納為行車異常，他痛批「一定要有重大不幸才要上報？」他直言「安全不能打折，斷軌沒翻車真的是上天保佑」，他表示，「再查下去，張政源恐怕有下台壓力」。

▲台鐵普悠瑪事故剛滿兩年，又被爆出鋼軌斷裂事件。（圖／記者張榮恩攝）

立委邱顯智表示，台鐵只有一輛巡軌車，還過期10年，發生事故後又隱匿不報，他痛批「台鐵局長要不要下台負責？」對此林佳龍表示，「調查清楚後會追究與懲處」。

張政源表示，本次事故是因工務分駐所主任未依照SOP通報軌道有裂痕的狀況，僅以魚尾板固定了事，確有疏失，已將其調離現職，台鐵在8/8已完成全台鐵軌初步檢查，他也解釋，這次事件屬於「行車異常」，所以依規定林佳龍不會知道，台鐵將檢討事故分層制度，持續落實軌道檢查作業。