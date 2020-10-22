高雄攻堅畫面曝光！嫌持槍與警對峙10分鐘…轉身逃2F畏罪自轟

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

高雄39歲的黃姓嫌犯因持槍向王姓友人追討積欠的4000元款項而遭警方鎖定，警方經連日追查後，21日晚間前往鳳山一處民宅拘捕黃嫌，不料黃嫌見到大批警力後仍拒捕抵抗，最後逃往住家2樓處，隨即舉槍自戕、飲彈輕生，目前經送醫搶救後仍未脫險。

▲警方經過多日追查後掌握黃嫌行蹤，21日晚間發動攻堅圍捕。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方初步調查，黃嫌（39歲）為毒品列管人口，16日當天凌晨4時許與江嫌、陳嫌等人持槍向王姓友人追討4000元債務，當時王見到對方亮槍還相當不以為意，嗆聲「要開槍就來開」，雙方隨即爆發激烈口角，黃嫌遭激怒後憤而朝著王男右大腿開了一槍，當場濺血，所幸王經送醫治療後並無生命危險，警方隨後也立即成立專案小組偵辦，並先行將江、陳2嫌逮捕。

黃嫌開槍後展開逃亡，警方經連日追查，鎖定其鳳山區中山東路一處眷村住處，並於21日晚間發動攻堅。當時黃嫌見到大批警力包圍，仍一度掏槍抵抗，意圖還擊，雙方對峙約10分鐘，現場氣氛相當緊張，但黃嫌見到警方有人力優勢，且火力較強，自知不敵，竟趁隙將大門反鎖，隨即逃往2樓躲藏。

▲黃嫌一度與優勢警力對峙，最後趁隙鎖門逃往2樓，警方見狀立即撬門搶入，不料卻聽聞2樓傳來槍響。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方見到黃嫌轉身上樓後，立即撬開大門搶入室內，怎料才剛走到樓梯口，就聽聞2樓傳來槍響，奔上樓查看後，才發現黃嫌飲彈自盡，頭部出現血彈孔，當場失去意識，警方立即將人送往高雄長庚醫院搶救，惟其傷勢過重，目前仍未脫嫌險境。

對於黃嫌的舉動，警方也相當不解，雖黃為毒品列管人口、且涉嫌持槍傷人，但並非極嚴重罪行，沒想到在面對大批警力圍捕時，竟會想不開自戕輕生。

▼警方在現場拉起封鎖線。（圖／記者吳奕靖攝）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995