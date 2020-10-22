沙德爾「對流爆發」估今轉中颱！北北基7縣市豪大雨　全台颳強風

▲氣象局觀測，沙德爾今晨2時中心位置在恆春南南西方730公里海面上。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

北北基7縣市豪大雨特報！中央氣象局預報員劉沛滕表示，輕度颱風沙德爾今天（22日）下半天有可能增強成中度颱風，而今大部分地區多少都會有些降雨。氣象局長鄭明典則提醒，沙德爾近中心的對流爆發起來了，低氣壓在南海，增強東北風流入南海，整個台灣周邊的風速都會增強。

豪雨特報：台北市、新北市、基隆市

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大雨特報：宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、屏東縣

陸上強風特報：基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣

氣象局今晨持續對7縣市發布「豪大雨特報」，東北風及颱風外圍環流影響，宜蘭縣已有豪雨發生，今基隆北海岸及大台北山區有局部大雨或豪雨，宜蘭、花蓮、台東地區及恆春半島有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。

氣象局也對18縣市發布「陸上強風特報」，東北風影響，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，請注意。

▲▼今北部、東半部仍是降雨熱區。（圖／氣象局）

鄭明典21日晚間在臉書說，沙德爾近中心的對流爆發起來了，低氣壓在南海，增強東北風流入南海，整個台灣周邊的風速都會增強。

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，今仍受到東北風加上颱風外圍環流水氣影響，大部分地區多少都有些降雨，其中降雨時間較長的包括基隆北海岸、大台北山區和宜蘭，而基隆北海岸和大台北山區有豪雨特報，東半部則是局部大雨。

劉沛滕說，21日颱風外圍環流水氣是直接從東半部進入花東和屏東，但今外圍環流是以稍微高空從南邊送上來，所以南部和台東也會飄小雨，中部可能也有飄雨，但這些地區雨都不是很大，偶有一小陣雨過來。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

劉沛滕指出，沙德爾往北北西移動，有慢慢增強，今下半天可能轉中颱；周五開始明顯往西加速，朝海南島南側移動，屆時環境變差可能慢慢減弱。

劉沛滕表示，東北風加上颱風外圍環流水氣影響到周五，周五下半天北方有較乾、較強一些的東北風下來，降雨慢慢減緩，颱風水氣也會慢慢減少；但屆時溫度有些下降，周六清晨中部以北可能19至21度，北部局部地區19度，沿海空曠地區可能更低；而周末開始，僅剩迎風面北部、東半部有少部分降雨。

劉沛滕也說，南海至菲律賓東方海面依舊水氣充足，海溫仍適合熱帶擾動發展， 目前模式在菲律賓東邊有做出一些擾動訊號，屆時要看低壓雲系有沒有發展成擾動或熱帶性低氣壓，至於是否成颱的訊號還不是很明確，仍要再觀察。

▼劉沛滕指出，沙德爾周五開始明顯往西加速，朝海南島南側移動。（圖／氣象局）