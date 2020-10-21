川普聲稱：看過拜登「來自地獄的筆電」　他傳很多給女孩的訊息

▲川普在亞利桑那造勢演說稱，拜登的筆電是「來自地獄的筆電」。（圖／翻攝自Donald J TrumpYouTube）

記者林彥臣／綜合報導

美國總統大選已經不只進入到白熱化階段，甚至根本是置對方於死地的「割喉戰」階段。川普在亞利桑那州造勢指出，看過了拜登的筆電，甚至形容這是「來自地獄的筆電」，裡面有許多跟女孩傳訊息的對話紀錄。

川普在亞利桑那造勢演說指出，拜登和往常一樣，一直是腐敗的政治人物，「我認為，拜登家族根本就是犯罪集團」。

川普強調，「如果你看過這個筆電，我只能告訴你，這叫做來自地獄的筆電。」

▲川普稱，在筆電看到拜登傳訊息給很多年輕的女孩。（圖／翻攝自Donald J Trump YouTube）



川普聲稱，「他（拜登）傳訊息給非常非常年輕的，女人，不！不對，是女孩，應該是女孩才對！他傳給很多很多個」。

《紐約郵報》（NY Post）報導指出，關於拜登電郵門的消息來源，來自德拉瓦州（Delaware）一家電腦維修店而曝光，該店老闆稱，他們在2019年4月接到一個送修的泡水蘋果筆電，上面還貼有拜登已故長子名下基金會（Beau Biden Foundation）的貼紙，電腦硬碟中的資料也因此曝光。

《紐約郵報》指出，相關的爆料內容涉及拜登家族在烏克蘭與中國所從事的貪腐交易，甚至還有傳言指出，筆電內容可能還涉及嗑藥與違法性行為等醜聞。

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