國際火線／為何挺川普？民主黨總統出賣中華民國血淚史

▲2020美國總統大選川普(左)PK拜登，你挺誰？(圖／路透）

記者朱錦華／特稿

日前有一項民調指出，亞太地區裡，最挺川普贏得2020年美國總統大選的，是中華民國在台灣的民眾。這不難理解，川普打的是「抗中愛台牌」，於情於理，台灣人普遍都希望川普能夠連任。

儘管共和黨的川普目前「抗中愛台」可能只是為了美國或他的個人利益，連任後未必一以貫之這項政策，然而若是民主黨的拜登當選，對中華民國恐怕更不利。因為證諸歷史，共和黨的總統對中華民國還算好，民主黨的總統出賣中華民國的紀錄可是罄竹難書，血淚斑斑！

就從中華民國的大災難：抗日戰爭說起吧，1937年「蘆溝橋事變」發生、中日戰爭全面爆發爆發後，當時的美國總統、民主黨的羅斯福對日本的侵華行動僅是口頭譴責，並未採取任何制裁行動，而且生意照做，僅在同一年就出口了550萬噸以上的石油給日本(當時日本的石油80%從美國進口)。讓它好繼續「 進出」中國。

翌年，日本進口的口物資高達34.4%來自美國。而且，為了解決日本外匯不足，美國在同年還對日本提供1.25億美元的貸款，比起給中國的貸款多很多！直到後來日本逐漸曝露出建立「大東亞帝國」的野心後，羅斯福擔心日本會侵略其他國家，損害美國利益，才開始對日本實施禁運，最後逼出了「珍珠港事變」，美國人悔不當初，才轉過來跟中華民國結盟，共同抗日。

然而，二戰末期，羅斯福為了降低對日戰爭的美軍傷亡，拉攏蘇聯出兵對付日本，跟史達林締結了嚴重出賣中國利益的「雅爾達密約」。諷刺的是，在美國向廣島丟下原子彈兩天後的1945年8月8日，150萬蘇軍才大舉入侵中國東北，並且透過廣播宣布對日宣戰。 第二天，美國又向長崎丟了一枚原子彈。8月15日，日本宣布無條件投降，蘇聯輕鬆在中國東北擄獲大筆利益。

「雅爾達密約」讓中華民國損失慘重，不但外蒙古沒了，更嚴重的是，蘇聯把從日軍繳獲的武器拿來武裝中共，讓中共坐大，最後導致大陸政權易手。

羅斯福猝逝後，從副總統「扶正」的杜魯門積極調停國共內戰，以美援為要挾，一再逼將介石停戰。讓中共在1946年的「第二次四平之役」大敗後得以絕地翻身。1949目8月，當國民政府在大陸已丟掉大半壁江出山之際，杜魯門政府發表著名的《中美關係白皮書》(The China White Paper)，把大陸赤化的責任歸咎於國民政府的領導無能，跟美國無關。即俗稱的「甩掉中國政策」(Dump China Policy)。

《中美關係白皮書》發表後，美國即停止對中華民國的一切軍事援助。但現世報來得快，翌年的6月25日，韓戰爆發，杜魯門為防止共軍南侵，立即下令第七艦隊巡防台灣海峽，並且決定把台灣納入西太平洋防禦體系。

接下來上台的美國總統是二戰時的歐洲盟軍統帥、共和黨籍的艾森豪。他在1954年跟中華民國政府簽訂《中美共同防禦條約》，成為新的美國對華政策，自此有很長的一段時間保衛了台灣的安定，不過該條約同樣也阻止了蔣介石反攻大陸。

1960年，美國舉行了史上首度的總統候選人電視辯論，由民主黨的43歲年輕參議員甘迺迪挑戰已在艾帥麾下當過兩任副總統的尼克森。大家都知道，在這場開創歷史新頁的電視辯論後，本來知名度低、但帥到掉渣的甘迺迪最後贏得了總統大選。

不過較少人知道的是：兩人的辯論內容裡還包括「是否應該從金馬撤軍」(因為兩年前才發生過八二三砲戰)，民主黨的甘迺迪認為金門、馬祖距離大陸太近，在戰略上很難防禦，也並非保衛台灣的必要防線。因此主張棄守金馬。當時還是反共鬥士的尼克森則主張把金馬纳入共同防禦體系內。

但尼克森畢竟是一名狡猾的的政治人物，他後來當了總統，為了聯中共抗蘇以及解決從越南撤軍的問題，主動敲開了中國大陸的大門，並且簽署了成為雙方建交基石的《上海公報》。不過他始終沒有跟中華民國斷交，主動跟中華民國斷交的，是後來的民主黨總統卡特！

卡特執政不得人心，只做完一任就被趕下台。扳倒他的是共和黨的雷根。1980年雷根競選時承諾：如果他當選，將跟中華民國復交！可惜，由於種種現實利益因素，雷根當選後並未兌現諾言，反而跟大陸簽署了對台逐年減少軍售的《八一七公報》。當然，這個公報並未被美國政府徹底執行。

到了近年，由於中國經濟崛起以及逐漸威脅到美國的霸權，共和黨的川普終於揚起反中的大旗。讓中華民國台灣跟美國共醉在「前所未有的美好關係」裡。

4年前希拉蕊曾代表民主黨出馬競選總統。2017年「維基確解密」曝光希拉蕊一封2011年時的私人郵件指出，希拉蕊的顧問蘇利文(Jake Sullivan)曾建議：歐巴馬政府若要救美國經濟，不妨放任中國併吞台灣，以換取中國政府註擁有的1.14兆元美權。當時希拉蕊竟然回信說：「我看過了，這是個好主意，我們可以談談看。」

好險4年前不是希拉蕊當選總統！