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國際火線／不愛江山愛梅根？哈利王子叛離王室解謎

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▲▼英國哈利王子與妻子梅根。（圖／路透）

英國哈利王子與妻子梅根。（圖／路透）

記者／朱錦華特稿

2020年1月8日，英國哈利王子與妻子梅根在未知會白金漢宮的情況下，自行對外宣布將尋求經濟獨立，不再履行王室成員義務。哈利夫婦這番「叛離」行為，很容易讓人們聯想到之前的溫莎公爵夫婦。重要原因之一，是這兩位「叛逃」的皇室男性成員的配偶都是美國人；而且，她們嫁入王室之前，至少都有過一段婚姻。

這是八卦、這是巧合，但也是歷史。溫莎公爵原本不是溫莎公爵，而是英王愛德華八世。只是，後來因為鐵了心「要跟自己心愛的女人在一起」(官方說法)，當不到一年的國王就遜位了，讓位給他的弟弟、即後來的喬治六世、也就是現任女王伊莉莎白二世的父親。

愛德華八世遜位後變成溫莎公爵。他「不愛江山愛美人」的故事，在二十世紀曾傳為美談。儘管，後來有人寫書爆料說：他遜位其實並非為了那位離了兩次婚的辛普森夫人，而是因為在二戰爆發前，他的立場太過親德國納粹(他本身有德國血統)，正好，辛普森夫人也是希特勒的鐵粉，兩人情投意合。

當時正值英國首相張伯倫的「綏靖主義」(又稱姑息主義)外交政策失敗，納粹勢力正在席捲歐洲，英國面臨被迫簽訂城下之盟。然而英國人普遍反納粹，如果他們的國王是親德國的、 那「英德之戰」還能打嗎？

於是，愛德華八世只好黯然退位，但美其名是為了愛情、為了女人，一個離了兩次婚的美國女人：辛普森夫人。 英國溫莎王室裡，「唯二」的美國女人，除了辛普森夫人之外，另一個就是梅根了，美國小說大宗師亨利․詹姆斯(Henry James)擅長描寫歐洲文明與美國文明之間的衝突，他筆下象徵「美國純真」的女主角(如黛絲米勒․米勒)，往往被世故、複雜的歐洲文明擊潰。梅根是另一個「黛絲․米勒」嗎？

「英國王室不好待」早已不是新聞，已故的黛安娜王妃就是血淋淋例子。要進廚房就別怕熱，這道理梅根不可能不知道。除非，她就像電影《西遊․降魔篇》裡的陳玄奘一樣，口口聲聲說 「我行，我行！」最後証明卻是不行。何況，她有「三大要害」(美國人、有黑人血統、離過婚)，愛挑剔的英國人民不討厭她、喜愛無事生非的英國媒體不「黑」她，很難。

有陰謀論者認為，梅根是因為覬覦王室的財富才故意親近哈利的。又有人說，哈利會要求脫離王室「單飛」，都是被梅根「帶壞的」。事實可能並非如此，至少不完全是如此。

自黛妃車禍猝逝後，哈利就是英國王室裡被「黑」得最慘的一人。成了名副其實的Black Sheep of the family。代表性例子之一，是媒體一直謠傳哈利不是王儲查理的親生子。證據是黛妃曾坦承有婚外情，對象後來被證實是她的馬術教練、前英國陸軍軍官休伊特(James Hewitt)。

哈利有一頭紅髮，跟父親查理及哥哥威廉都不同，卻跟休伊特很像。不過。後來證實黛妃家族裡也有紅髮基因，而休伊特則透露，他是在哈利出生兩年後，才開始跟黛妃「交往」。但無論怎樣澄清或辯解，哈利總是擺脫不了世人異樣的眼光。加上人們老喜歡把哈利、梅根夫婦拿來跟威廉、凱特夫婦相比較，哈利的心理壓力可想而知，甚至導致哈利一度飆罵媒體先是害死她母親、如今又來他們夫婦。

若說哈利是被梅根「帶壞」才出走的，那就像是說愛德華八世是被「辛普森夫人「帶壞」才遜位一樣，這種說法未免太沈重。較確切的情況應該是兩人「志同道合」。而且他倆很可能早在婚前就商議好要「出走」的，絕非臨時起義的衝動。

當然，脫離王室的最大好處，是可以「遠離瘋狂的人群」(Far from the madding crowd)。與此同時，又可以拋開王室的羈絆，開拓許多財源(例如為迪士尼動畫配音)、為產品代言、主持節目或活動等），算盤怎麼撥，還是脫離王室「獨立」比較划算吧？儘管他目前是英國王位第6順位的繼承人，但是繼位的希望極徵。眼前這座江山，對他來說，未免太遙遠了。

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