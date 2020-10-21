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以為貼隔熱紙！汐止天空變「汐紫」　網友驚呆：很浪漫耶！

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▲▼2020年10月21日，沙德爾颱風接近台灣，有汐止網友拍下天空變成紫色的奇景。（圖／翻攝自汐止集團）

▲2020年10月21日，因沙德爾颱風接近台灣，有汐止網友拍下天空變成紫色的奇景。（圖／翻攝自汐止集團）

記者林彥臣／綜合報導

由於沙德爾颱風正在台灣附近，讓台灣各地許多網友記錄「天空是紫色」的奇景。有網友在臉書社團「汐止集團」分享了21日下午天空變成紫色的照片，由於這個天空實在「紫得太不真實」，網友聲稱正在寫功課的女兒看到，還以為是不是貼了紫色的隔熱紙。

網友在「汐止集團」發布照片，戲稱汐止變「汐紫」，整個過程由粉轉紫，只有一下子的時間，然後就變成灰黑。

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對此網友留言表示，「往好處想，紫氣東來」、「好浪漫的顏色」、「浪漫的汐紫」、「很浪漫的美耶」。

▲▼2020年10月21日，沙德爾颱風接近台灣，有新莊的網友拍下天空變成紫色的奇景。（圖／翻攝自愛新莊我是新莊人）

▲同一天新莊的網友也拍到紫色天空奇景。（圖／翻攝自愛新莊我是新莊人）

其實除了汐止之外，新莊的網友也在新莊的臉書社團「愛新莊我是新莊人」拍下紫色天空奇景的照片。

事實上，紫色的天空是被稱為「霞」的自然現象，當日落時因為日光斜射產生現象，波長較短的藍、紫光會散掉，波長較長的紅、橙光可穿透大氣，讓天空看起來偏向紅色，且當颱風接近時，大面積雲層會反射紅光，就能看到紫色黃昏。

不過同一個自然現象，在台灣人與日本人的看法卻大不相同，在2019年哈吉貝颱風侵襲日本前夕，有網友分享了紫色天空的照片，其他的網友聯想到的卻是「魔界降臨」的場景。

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