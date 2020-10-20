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沙德爾增肥超大環流路過！「大雨彈」甩台紅爆　更強降雨擴大灌2天

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▲▼沙德爾颱風。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

▲沙德爾颱風有增強趨勢。（圖／翻攝NOAA） 

記者許力方／綜合報導

中央氣象局預報員陳建安表示，20日生成的17號輕度颱風「沙德爾」（Saudel）未來將逐漸穿越呂宋島進入南海，因台灣附近吹著較強的東北風，當颱風進入南海後，環流與東北風冷暖空氣在台灣東北部、東部有明顯交會，帶來較多水氣，預估晚間開始降雨增多，東北部有較強降雨，21日白天降雨範圍擴大，且出現更強降雨，21、22日兩天宜花、基隆北海岸及大台北山區注意大雨。

氣象局預報，入夜起因沙德爾颱風提供暖濕空氣，並與東北風帶來的涼冷空氣有交互作用，大氣環境漸趨不穩定，21日水氣更多，北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有斷斷續續的陣雨，其中基隆北海岸、宜蘭、花蓮及大台北山區有局部大雨或豪雨發生機率，中南部雲量也會增多。

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▲▼沙德爾颱風。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

▲▼沙德爾颱風。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

▲▼沙德爾颱風。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

▲沙德爾超大環流將與東北風交會產生共伴效應，為台灣帶來強降雨。（圖／中央氣象局）

氣溫方面，各地清晨低溫約21至25度，局部空曠地區可能出現20度左右低溫，白天桃園以北及宜花高溫25至28度，新竹以南及台東29至33度，中南部日夜溫差較大。

氣象局觀測，沙德爾20日晚間8時中心位鵝鑾鼻南南東方720公里海面上，以時速28轉13公里速度，向西進行，近中心最大風速每秒20公尺，相當於8級風，瞬間最大陣風每秒28公尺，7級風暴風半徑80公里，未來有持續增強趨勢，未來兩天將提供較多水氣輸送至台灣附近，導致台灣地區降雨趨於明顯。

「颳不完的風，下不完的雨！」天氣風險公司分析，沙德爾颱風對台灣雖然沒有直接影響，但從入夜開始，外圍水氣會和東北風在台灣東方交會，產生「共伴效應」，21至22日上半天北部、東半部會一直下雨，尤其東北角、宜蘭、北花蓮雨勢會最為顯著。

預估22日後雖然東北風會進一步增強，但終於有乾空氣下來，各地雨勢都會緩和。周末全台灣天氣都算穩定，北部甚至有機會見到陽光，低溫則約只有19至20度，越來越有冷的感覺。

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