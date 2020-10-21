「超胖沙德爾」可能轉中颱！北北基宜大雨特報　連2天防豪雨

▲林定宜說，颱風今晨2時中心位置位於鵝鑾鼻南方670公里海面上，已進入南海。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

沙德爾「超胖」，外圍雲系很廣，北北基宜大雨特報！中央氣象局預報員林定宜表示，今天（21日）和周四受到輕度颱風沙德爾外圍環流和東北風影響，降雨較多，基隆北海岸、宜蘭、花蓮及大台北山區有局部大雨或豪雨發生的機率，且北部、東北部有點「共伴效應」；而沙德爾未來強度可能來到輕颱下限或中颱上限，還要再觀察。

大雨特報：台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣

[廣告]請繼續往下閱讀...

陸上強風特報：基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣

氣象局今晨對4縣市發布「大雨特報」，東北風影響易有短時強降雨，宜蘭縣已有局部短時豪雨發生，今宜蘭地區、基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率；連日降雨，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

氣象局也對16縣市發布「陸上強風特報」，東北風影響，台南以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，請注意。

▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今南方颱風暖濕空氣和東北風涼冷空氣有交互作用，水氣比20日增多，北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有不定時陣雨，基隆北海岸、宜蘭、花蓮及大台北山區有局部大雨或豪雨發生的機率；中南部雲量也會增多，山區也可能下雨。

林定宜說，今晨各地低溫約22至25度，局部空曠地區如新北雙溪、雲林古坑來到20度，白天桃園以北及宜花高溫約26至28度，新竹以南及台東約29至32度，中南部日夜溫差較大；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及西南部沿海地區有長浪發生的機率，請注意。

林定宜表示，颱風今晨2時中心位置位於鵝鑾鼻南方670公里海面上，已從菲律賓西部出海，清晨進入南海，向西轉西北西移動，未來有持續增強趨勢，強度可能來到輕颱下限或中颱上限，還要再觀察。

▼沙德爾今晨已進入南海，持續增強中。（圖／氣象局）

林定宜指出，今和周四水氣較多，北部、東北部多少有些共伴效應，因北邊空氣比較冷、南邊空氣較暖，氣流有交會輻合作用；至於西半部則不是共伴效應，而是暖濕空氣直接進來。

林定宜說，今到周五都是颱風外圍環流加東北風影響，但颱風周五走得稍微比較遠，北部、東半部和中南部山區局部短暫雨；周六至下周二水氣沒那麼多，迎風面北部、東半部有些雨。他表示，周五有股比較涼空氣，稍轉涼，周末秋高氣爽，周六、周日台北市低溫估約20度，而在大台北沿海空曠可能19度。