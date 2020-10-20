颱風水氣+鋒面夾擊！連2天防豪雨　吳聖宇：共伴效應周三晚開始

記者陳俊宏／台北報導

今年第17號颱風「沙德爾」今天（20日）生成，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，周三晚間「共伴效應」就會開始發生，北部、東北部、東部的降雨有進一步增大趨勢，東北角、宜蘭、花蓮有局部大雨或豪雨發生的機會。

▲吳聖宇提醒，周三白天開始在北部、東半部降雨逐漸增多。（圖／翻攝吳聖宇臉書）

吳聖宇今在臉書說，預估沙德爾路徑仍將如預期通過菲律賓進入南海，繼續往海南島方向靠近，對台灣沒有直接威脅；但外圍環流配合北方鋒面通過，將在台灣附近出現共伴效應現象，對台灣天氣仍有較大的影響。

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吳聖宇指出，預估今颱風外圍環流水氣仍未接近，主要受北方大陸高壓東移帶來的東北風影響，迎風面地區持續有短暫陣雨現象，雨勢仍不大，一陣一陣斷斷續續的降雨；背風面地區仍是以多雲到晴天氣為主，各地沿海陣風較大。

▼吳聖宇說，周四白天北部、東北部、東部仍有較明顯的雨勢，局部地區還是會有大雨到豪雨等級降雨出現的機會。（圖／翻攝吳聖宇臉書）

吳聖宇表示，周三颱風進入南海，外圍東風到東南風水氣北上至台灣東部海域，並且開始往陸地輸送，白天開始在北部、東半部降雨逐漸增多，尤其是在東北角、宜蘭、花蓮等地，要留意較大累積雨量出現的情況；隨著雲層跨過山脈，中南部雲量也會增多，山區有出現局部短暫陣雨機會。

吳聖宇提醒，值得注意的是周三晚間，北方有短波槽伴隨鋒面系統東移，逐漸掠過台灣以北，配合颱風外圍水氣，共伴效應的現象就會開始發生，北部、東北部、東部的降雨有進一步增大趨勢，東北角、宜蘭、花蓮有局部大雨或豪雨發生的機會。

吳聖宇說，周四鋒面繼續東移進入琉球海面，並且有低壓波動發展起來，整個共伴效應明顯的主要戰場，會向東轉移到台灣以東至琉球海面一帶，鋒後的東北風也將顯著增強，預期白天期間在北部、東北部、東部仍有較明顯的雨勢，局部地區還是會有大雨到豪雨等級降雨出現的機會；中層水氣自西南邊擴散上來，中南部也會有局部短暫陣雨出現的可能性。

▲▼沙德爾颱風將穿越呂宋島進入南海。（圖／氣象局）

吳聖宇分析，預期最快要到周四晚間之後，隨著共伴鋒面進一步東移遠離，降雨才會逐漸減少，轉變成以迎風面地區的地形降雨為主；周五共伴鋒面已遠離，台灣附近進入槽後，水氣將開始減少，不過各地雲量仍多，迎風面地區持續有短暫陣雨，中南部山區也還是會有局部降雨的機會。

吳聖宇表示，周五晚間乾空氣進一步南下，降雨將更為減少，但是溫度就會轉涼許多，周五晚到周六清晨北台灣有機會出現20度以下的較涼溫度；周末基本上是受到較乾燥北風的影響，預估只剩下迎風面地區雲量較多，偶爾有局部零星飄雨，其他大部分地區都是有陽光的天氣，北風較強，夜晚清晨要注意較低溫度出現的可能性。

中央氣象局預報員陳建安指出，沙德爾颱風未來持續往西移動，預計今晚會進入菲律賓，周三到南海，之後逐漸往中南半島或海南島接近，該系統對台灣沒有直接影響。

陳建安說，但今晚到周四白天，在颱風外圍環流配合東北風影響下，可能產生共伴效應；周三雨勢最大、最明顯，桃園以北、東半部、恆春半島雨勢增多，其中，東北角、宜蘭、花蓮北側有大雨發生可能；周四下半天後開始轉乾。