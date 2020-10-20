沙德爾周三最靠近！　「颱風+很有感冷空氣」接力麻煩大了

▲慎防沙德爾颱風和東北風的共伴效應。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明表示，沙德爾颱風大概周三最接近台灣，周三、周四可能有共伴效應；周五、周六和周日一股冷空氣下來，「麻煩就大了」，北部低溫拉到20度以下「會很有感」，北部、東半部朋友可以換秋冬裝了。

氣象局預報員陳建安今天（20日）表示，沙德爾颱風未來持續往西移動，預計今晚會進入菲律賓，周三到南海，之後逐漸往中南半島或海南島接近，該系統對台灣沒有直接影響。

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▼氣象局表示，沙德爾颱風未來持續往西移動，預計今晚會通過菲律賓，周三到南海。（圖／氣象局）

陳建安指出，但今晚到周四白天，在颱風外圍環流配合東北風影響下，可能產生共伴效應；周三雨勢最大、最明顯，桃園以北、東半部、恆春半島雨勢增多，其中，東北角、宜蘭、花蓮北側有大雨發生可能；周四下半天後開始轉乾。

彭啟明19日在「兩分鐘報天氣」提到，颱風將進入南海往越南移動，周三、周四水氣增多，可能會有共伴效應，「聽到共伴就很可怕，就會有點壓力，就看位置會不會在台灣這邊」；但目前來看共伴應該是在海上，比較沒有發生在宜蘭，雨會有多但沒有特別多。

彭啟明說，周五東北風會再增強，周五、周六和周日一股冷空氣下來，周六、周日水氣可能會減少，「但麻煩就大了，水氣減少，冷空氣就下來」，北部溫度大概會拉到20度以下，20度以下跟最近的溫度就有很大的差別，這三天雖是晴天但會很有感，請大家注意，北部、東半部朋友可以用秋冬裝了，而中南部還是穩定天氣。