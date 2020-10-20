酸馬英九關年代！　羅智強反嗆蘇貞昌「騙人民」：陳水扁的話要聽

▲羅智強。（圖／記者羅婉庭攝）



記者邱茀濱／綜合報導

中天電視換照風波延燒，行政院長蘇貞昌今（20）日受訪時，反酸前總統馬英九執政時曾撤照停播年代綜合台。對此，國民黨革實院院長羅智強回應反嗆，「蘇貞昌，拿阿扁錢，阿扁的話要聽啊！」畢竟陳水扁說「任內絕對不關新聞台，台灣不能只有一種聲音」的這句話，「就是說給你聽的」。

羅智強在臉書貼出阿扁女兒陳幸妤當年的新聞畫面，表示針對中天關台風波，蘇貞昌又請出「馬維拉」，瞎扯年代綜合台，先不說年代是綜合台，不是新聞台，他想問蘇「馬英九有用總統身分，像你一樣以行政院長身分，嗆NCC『誰都管不了他，他也什麼都不管』，嗆到有任期保障的NCC主委『被請辭』下台，NCC從此果然乖乖地讓蘇貞昌管，也乖乖地聽蘇貞昌的旨意，狠狠的貫徹干涉、嚴打的中天和TVBS。」

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）



「不要再裝什麼路人甲，中天新聞台如果關台，就是你的意思。」羅智強正告蘇貞昌，你可以什麼都牽拖馬維拉，但你要不要聽聽陳水扁的話？陳水扁說任內絕對不關新聞台，台灣不能只有一種聲音，「這句話不是說給別人聽，就是說給你蘇貞昌聽的。」

他反問蘇貞昌，「你可以不理陳水扁嗎？不要忘了，陳水扁的女兒陳幸妤曾說你拿過陳水扁的錢了！」所謂拿人手軟，這個道理別忘了，既然拿了錢，話總要聽吧。最後更狠批「騙完神明騙人民，天下無難事，只怕不騙人，這就是蘇貞昌名聞天下的騙神大法。」

►乾癢脫皮掰！雅漾舒緩沐浴露只要749元