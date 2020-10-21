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道地重慶麻辣鍋辣而不嗆　吃完「不拉肚子、不燒菊花」

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▲重慶麻辣取辣的方法，大量使用烘乾過的朝天椒，並採用烘乾過的青花椒及大紅袍椒，與二十餘種中藥辛香料混合拌炒五、六個半小時作為鍋底。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲重慶是麻辣鍋的發源地，在重慶的正統麻辣鍋其麻及辣的程度，大約是台灣麻辣鍋的好幾倍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

二十四節氣已進入「寒露」的節氣，諺語說「寒露寒露，遍地冷露」，意味著氣候秋轉冬熱冷交替季節，天氣由涼轉寒冷；進入秋季民眾喜歡吃熱騰騰的火鍋及麻辣鍋，火鍋業者特地前往大陸重慶學藝，將重慶麻辣道地原味帶回台灣，使用的材料及辛香料20種吃完不上火餘，吃了不會拉肚子、不會燒菊花的正統麻辣鍋。

台灣的麻辣鍋，這幾年來，在火鍋的市場已經扮演了一個非常重要的角色，以麻辣鍋為主題的火鍋店更是不勝枚舉，不論是吃到飽或是複合式餐廳，只要是有賣火鍋，幾乎都會有有麻辣的湯頭，可供消費者選擇，否則還真跟不上流行，也會流失麻辣口味這個消費族群。

老東家重慶麻辣鍋總經理曾紹威說，大家常聽到每每吃完麻辣鍋，肚子就開始絞痛，隔天一直跑廁所還會燒菊花，還很調侃的說吃麻辣鍋就是會洗腸胃，為何吃個麻辣鍋會這樣呢，可能店家在取辣的方法不一樣。

▲重慶麻辣取辣的方法，大量使用烘乾過的朝天椒，並採用烘乾過的青花椒及大紅袍椒，與二十餘種中藥辛香料混合拌炒五、六個半小時作為鍋底。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲重慶麻辣取辣的方法，大量使用烘乾過的朝天椒，並採用烘乾過的青花椒及大紅袍椒，與二十餘種中藥辛香料混合拌炒五、六個半小時作為鍋底。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

曾紹威指出，重慶是麻辣鍋的發源地，在重慶的正統麻辣鍋其麻及辣的程度，大約是台灣麻辣鍋的好幾倍。但是有一點很特別的是，吃完後不會有肚子絞痛拉肚子的問題，隔天上廁所也不會不舒服，重慶人講吃完不上火，就是如此。

為要讓台灣愛吃麻辣鍋的饕客，品嚐後不上火、不舒服，老東家重慶麻辣鍋派出廚師團隊遠赴重慶學藝，將重慶麻辣道地原味帶回台灣；曾紹威表示，麻辣鍋底的製作在重慶是非常繁雜以及耗時，以大量的牛油為基底，不添加水，在取辣的方法，大量使用烘乾過的朝天椒，並採用烘乾過的青花椒及大紅袍椒，與二十餘種中藥辛香料混合拌炒五、六個半小時作為鍋底。

為何不使用新鮮的辣椒，因為生辣椒中含有大量辣椒素，比較會對口腔和胃腸道黏膜產生刺激。烘乾後，對胃腸的刺激就會減少，但依舊保留了辣的元素，加上牛油含豐富的微量元素，及相當可觀的酪酸，可維持腸道健康，抵御腸胃感染不適的作用。

曾紹威指出，為讓消費者享用正統的重慶麻辣鍋這個老味道，獨特香氣麻而不燥、辣而不嗆，取材天然，不添加化學辣油，秉持重慶火鍋重點式炒法，取材源自四川，吃了不會拉肚子的正統麻辣鍋，老東家重慶麻辣鍋回饋顧客，現推出消費滿千打卡，二隻龍蝦只要488元優惠。

▲重慶麻辣取辣的方法，大量使用烘乾過的朝天椒，並採用烘乾過的青花椒及大紅袍椒，與二十餘種中藥辛香料混合拌炒五、六個半小時作為鍋底。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲老東家重慶麻辣鍋回饋顧客，現推出消費滿千打卡，二隻龍蝦只要488元優惠。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►一鍵保溫、外鍋可獨立使用，煮火鍋也沒問題

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