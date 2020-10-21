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外籍女暈厥無呼吸被鄰居載到派出所　值班警跪地CPR與閻王搶命

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▲員警陽春福當機立斷透過119線上救護配合實施CPR，成功將蘿姓女子從鬼門關前拉回一命。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲員警陽春福當機立斷透過119線上救護配合實施CPR，成功將蘿姓女子從鬼門關前拉回一命。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林虎尾警分局馬光派出所上週日晚間突然衝進一輛車呼喊救人，值班員警楊春福見張姓駕駛慌忙進入呼喊求救，隨即跟隨衝出查看，打開車門驚見後座蘿姓外籍女子已呈現無呼吸、心跳狀態，員警當機立斷透過119線上救護配合實施CPR，成功將蘿姓女子從鬼門關前拉回一命。

將蘿女載往派出所的張姓駕駛是該外籍女的鄰居，當天聽到蘿女僱主呼救前往屋中查看，發現蘿女不知何故在房間暈倒，因家中剩80歲老人，所以趕緊幫忙將人搬上車本想送往醫院搶救，但是考量車程及蘿女狀況，深怕錯失搶救時機，轉送往距離較近的馬光派出所。

▲員警陽春福當機立斷透過119線上救護配合實施CPR，成功將蘿姓女子從鬼門關前拉回一命。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲印籍女子蘿哈蒂前天出院，今日準備感謝狀前往派出所感謝楊姓警員救命之恩。（圖／記者蔡佩旻攝）

10月11日約9點多，馬光派出所值班員警是楊春福，現年23歲的他從警資歷3年，是當地馬光子弟，與附近鄉親、居民互動均親善良好，當日見到認識的張大叔前往求救，話不多說隨即一邊撥打119一邊拔退奔至車旁查看昏迷的印籍蘿女。

陽春福受訪表示，上前查看時，以呼叫、拍肩，蘿女均無反應，隨即與張姓駕駛將蘿女從車上移至地面，用手放在肚子上評估肚子有無起伏狀況，判斷確定已呈現無呼吸、心跳後經119消防指揮中心線上指導，立即跪地實施CPR，約莫2分鐘蘿女呈現嘔吐反應，從口中吐出一些液體及消化過的食物，這才轉為甦醒，救護車此時也正好到達。

▲員警陽春福當機立斷透過119線上救護配合實施CPR，成功將蘿姓女子從鬼門關前拉回一命。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲馬光派出所值班員警楊春福，現年23歲的他從警資歷3年，是當地馬光子弟，與附近鄉親、居民互動均親善良好。（圖／記者蔡佩旻攝）

張姓駕駛表示，蘿女送至虎尾若瑟醫院治療住院約6日，前天出院後一心想感謝救命的警員，才拜託他陪同前往，據知蘿女來台工作7年，其先生及弟弟亦在台灣工作，知道這件事後有來探望她，也很感謝警察的幫忙。

雲林縣消防局表示，遇有緊急救護案件，119派遣員能在電話中立即給予現場人員心理上安撫及指導，提供正確的緊急救護處理步驟，讓現場的人員能在黃金時間執行處置，以維持傷病患的生命徵象，同時等待消防局的救護人員趕抵現場後再持續進行緊救護工作，冷靜的配合派遣員之線上指導並提供必要資訊。

▲員警陽春福當機立斷透過119線上救護配合實施CPR，成功將蘿姓女子從鬼門關前拉回一命。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲張姓駕駛(左)11日晚間將無呼吸心跳的蘿女(右)載往派出所，是因考量車程及蘿女狀況，深怕錯失搶救時機，轉送往距離較近的馬光派出所。（圖／記者蔡佩旻攝）

虎尾警分局表示，警員在警專時即有基礎急救教學的課程，就職後在常訓時均會安排消防局支援救護、急救訓練，此次事件非常肯定楊春福機警救人的作為，警察一直是最貼近民眾的基層公務員，為民服務更是警方積極推動之目。

▲員警陽春福當機立斷透過119線上救護配合實施CPR，成功將蘿姓女子從鬼門關前拉回一命。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲受CPR搶救約莫2分鐘後蘿女呈現嘔吐反應，從口中吐出一些液體及消化過的食物，這才轉為甦醒。（圖／記者蔡佩旻攝）

►一鍵保溫、外鍋可獨立使用，煮火鍋也沒問題


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