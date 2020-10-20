「海面上有3顆頭！」雲林3男挖蛤蜊險遭滅頂　 海巡急奔驚險救援

記者蔡佩旻／雲林報導

海巡中部分署第四岸巡隊許厝寮安檢所守望人員劉哲緯20日近午約11點45分以望遠鏡偵蒐海面狀況時，發現近距岸約50公尺水面有3顆人頭載浮載沉，眼見3人即將滅頂，立即按下緊急鈴通報備勤人員，由小隊長林俊各上士攜帶救生裝備緊急趕往現場，將差點回不來的3人依序救上岸後結束一場虛驚。

▲海水中兩名黑衣男子各別抱住蚵架受困，在大風浪中等待海巡人員（橘衣）前往救援。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

許厝寮沙洲因地理及生態環境，常有當地民眾或外地遊客利用退潮時間在此挖掘蛤蜊，今日滿潮時間為13時15分，海巡人員表示，發現三名男子時以水淹及喉，幾乎達到難以前進狀況，最前面一名男子動作較快，自行努力移動游回岸上，另兩名男子則抱住蚵架受困，已是等待救援狀態。

▲今日風浪頗大，受困男子獲救上岸後幾乎筋疲力盡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

該地區近年來已發生多起不瞭解當地潮汐及地形，造成漲潮時受困於沙洲上的案件，三名男子驚險上岸後驚恐表示，約上午6點多相約前往挖蛤蜊，因收穫不錯而挖到渾然忘我，雖然知道漲潮時間，但在想回頭上岸時發現已太晚，挖到的蛤蜊不說，連身上的車鑰匙、手機也均遭海水沖走，風浪大也沒把握能游上岸，當時叫天不應叫地不靈，幸好有守望人員眼尖發現，否則後果不堪設想。

▲男子驚險上岸表示，約上午6點多相約前往挖蛤蜊，收穫不錯而挖到渾然忘我，雖然知道漲潮時間，但在想回頭上岸時發現已太晚。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

第四岸巡隊為考量民眾生命財產安全，與雲林縣政府漁業科共同實施會勘，已在許厝寮岸際裝設潮汐告示牌及標語，提醒民眾注意安全。

第四岸巡隊上校隊長邱仁道呼籲，民眾如在岸際或海域從事水上相關活動時，應詳查漲潮時間並注意四周環境及備妥相關安全措施，若發生危難情事急需救助，皆可透過「118」免費服務專線請求協助，第四岸巡隊將立即派員協處。

▲男子難掩驚恐表情指出，身上的車鑰匙、手機也均遭海水沖走，風浪大也沒把握能游上岸，當時真是叫天不應叫地不靈。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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