30隻猴入侵雲林淵明國中！挑釁學生還想搶早餐　校方：這次最誇張

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣林內鄉私立淵明國中座落林內鄉龍過脈步道旁，倚青山而居景色優美，21日上午遭居龍過脈步道附近的猴群入侵校園，此情況雖非第一次，但是今日來的猴群越發囂張，不僅挑釁學生、更在校園中開趴，還有行搶學生食物的狀況，不怕人的狀況讓學生及教師深感困擾。

▲林內龍過脈步道猴群入侵校園，約30隻猴子佔據草地開趴奔跑。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

今日上午約6點多校門口陸續出現猴群聚集，從監視器畫面可見，因學生陸續上學人數不多，猴子一點都不害怕，有學生手上拿著早餐，猴子發現後意圖靠近搶食，所幸恰巧有教師開車上來，隨即大按汽車喇叭驅離該猴隻，學生並未受傷，守衛為保護學生對猴隻進行驅離，也險遭群猴攻擊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲猴隻對手持早餐的學生進行示威企圖搶食，恰好有教師開車上來見狀，大按喇叭加以驅趕。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

猴群接著進入校園草地逗留近20分鐘，約7點過後學生與教師魚貫進入校園，猴群見人越來越多才倖倖離開，淵明國中校長丁清峯指出，猴群入侵校園已有1年多的歷史，今日狀況是這是1年多來最誇張的1次，以往經驗只要有人經過，猴子會怕人會立即閃躲高處，且僅是零星2、3隻，今天則是猴老大居高臨下，近30隻直接從大門走進校園。

▲龍過脈步道猴隻對手持早餐的學生進行示威企圖搶食，女學生嚇得連連後退。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

丁清峯表示，之前入侵的猴子會偷偷進廚房想偷東西吃，但這次是想搶學生的早餐，甚至企圖直接開守衛室的紗門窗想找食物，還好被驅離，未能得逞，否則食髓知味，未來會更麻煩。丁清峯懷疑，可能上山的龍眼及香蕉都已採收完，上山又因缺水，覓食不易，才會大膽闖入校園。也可能因為民眾曾經餵食，讓猴子知道學生手上的食物是可以吃的。

丁清峯說明，目前安排學生通學路徑避開猴群聚集處，並將安排教師針對猴群入侵校園狀況對學生加以宣導教學，如何避免與猴隻衝突及避免落單，萬一單獨遇見猴隻，面對面時如何自處卻保安全。

▲近30隻猴子成群進入校園，所幸並未逗留太久。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

林內鄉長張維崢表示，目前公所有5名驅猴專業人員，會請他們明天提早上班，到校協助驅猴，但因預算只到10月底為止，如果「猴患無窮」，還需找經費來持續趕猴。張維崢指出，猴子不怕人、甚至會搶人類的食物，與人類餵食脫不了關係，希望民眾到龍過脈爬山時，不要餵食猴子，以免養壞猴子的習慣，甚至為害到校園安全。

▲近30隻猴子成群從大門扣進入校園，所幸並未逗留太久。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

校方同時發出公告指出，今早本校發生台灣彌猴群聚校園，由於數量眾多，難免造成師生及家長恐懼。經雲林縣府、林內鄉公所主管單位及邱世文議員共同到校勘查及瞭解事件緣由後，研判是林內公園目前進行坡地整修而讓猴群棲息地遭受威脅，而近來龍過脈森林食物短缺，才讓大量猴群於今早群聚校園，並有近逼學生欲搶奪食物的情形。本校教師及警衛爾後會更留意並協助學生上學安全，引導改走其他替代路線，也教育學生不得餵食及挑釁猴群，避免猴群攻擊事件發生。另外，縣府及公所單位承諾晨間上學時間會加強派員巡邏及進行猴群驅趕，未來也會陸續替校方加裝防護設備，以確保本校所有師生安全。

▲林內龍過脈步道猴群入侵校園，約30隻猴子佔據草地開趴奔跑。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





►一鍵保溫、外鍋可獨立使用，煮火鍋也沒問題





►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►外籍女暈厥無呼吸被鄰居載到派出所 值班警跪地CPR與閻王搶命

►獨／揪心鐵道情!4年前歷史重演 她北漂31k今含淚回鄉...全為做一件事

►讓人驚艷的鐵窗花藝術 雲林偏鄉小村訴說在地故事

►「海面上有3顆頭！」雲林3男挖蛤蜊險遭滅頂 海巡急奔驚險救援