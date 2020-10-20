獨／揪心鐵道情!4年前歷史重演 她北漂31k今含淚回鄉...全為做一件事

▲高雄運務段今日辦理斗六站站長交接典禮，由高雄運務段段長徐竹平監交，卸任站長呂素繁調任嘉義站站長，新任站長為嘉義站調返的林文欽站長。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

高雄運務段今（20）日辦理斗六站站長交接典禮，由高雄運務段段長徐竹平監交，卸任站長呂素繁調任嘉義站站長，新任站長為嘉義站調返的林文欽站長，2016年倆人亦是如此互調而個別成為嘉義站與斗六站站長，4年後的今天交接，背後卻是藏有一段對家鄉濃濃的愛。

原斗六站站長呂素繁為嘉義人，2016年7月從嘉義站調任斗六站，當時相互交接站長即是林文欽，現今兩人再度交接為嘉義站、斗六站站長，看似很一般的職位調動，背後卻有滿滿洋蔥，是用更珍惜、感恩的心對家鄉服務與奉獻。

卸任站長呂素繁表示，服務台灣鐵路局百年如一日，不知不覺已漸近退休年齡，在偶然的靈感中突然陷入思考，是不是退休前能有機會返回到故鄉車站服務，為家鄉的車站、鄉親、旅客奉獻最後的工作時光。呂素繁眼角泛著淚光地說，當初抱著姑且一試的勇氣向嘉義站長林文欽提起想法，未料，林站長當下一口答應，令她又驚又喜。

呂素繁感性發言，頓時溫暖了整個典禮會場，調任前彷彿嫁女兒般，她細數斗六站包括人事、業務等相關需要補及缺員等部分，現場向高雄運務段段長徐竹平請求協助。徐竹平段長暸解後也點頭答應，允諾將斗六站面臨困難盡快優先處置，現場瞬時響起如雷掌聲。

▲斗六站人員獻上花束感謝卸任站長呂素繁，多年來無私照顧站務人員、奉獻光陰服務車站遊客、民眾。（圖／記者蔡佩旻攝）

新任斗六站站長林文欽重新回任斗六站，對斗六站服務的人員來說，想當然爾是熟識、親切，而他一如往常以大家最熟悉的微笑輕輕說道，未來請各位鼎力相助，請大家多多支持。待人親切和藹的林文欽站長語畢，受到現場人員的熱烈鼓掌歡迎。

高雄運務段段長徐竹平表示，斗六車站是一個很溫馨的車站，亦是高雄運物段最北端的一大站，今日交接懷著非常感恩的心情，畢竟林文欽站長是「鳳還巢」（雄性稱為鳳雌性稱為凰），身為雲林人的他，從斗六站調任嘉義服務4年多，再度回到原單位服務，對2人而言均是各自返鄉服務、就近照顧車站，所以我們非常樂意成全兩位「再度」執行對調。

段長徐竹平說，林文欽站長的政績輝煌，回到斗六站後，一定能秉持多年來所建立的基礎，快樂、溫馨地持續服務、運轉，並增進人員的福利、工作環境，讓往來的旅客都能快樂地出航。

原以為一場溫馨、熱情的交接典禮就此結束，未料現場總務人員安排紛紛站起的與會人員再度請坐稍候，神秘地說，現場請來神秘嘉賓迎接新任站長林文欽。眾人好奇觀望之際，走進來的是新任站長林文欽的結髮妻子，瞞著站長向公司請假，帶來花束歡迎丈夫回任服務家鄉車站，林文欽站長害羞接下花束，感謝斗六站人員精心的安排，讓這場交接典禮以溫馨刻畫回憶。

▲林文欽的妻子瞞著丈夫向公司請假，帶來花束歡迎丈夫回任服務家鄉車站，林文欽站長害羞接下花束，感謝斗六站人員精心的安排，讓這場交接典禮以溫馨刻畫回憶。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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