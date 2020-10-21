1人用餐悲哀！她倒紅茶回來「火鍋吃一半被收了」　釣出好多苦主

▲許多人都有自己吃飯的經驗。（示意圖／翻攝免費圖庫pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友發文說，吃小火鍋物吃到一半去倒紅茶，回來時已被服務員收拾，「這是一個人吃飯的悲哀嗎？」對此，不少人也直言碰過這種狀況，還有人分享朋友的超悲慘遭遇。

當事人20日在「爆怨2公社」臉書社團發文，引發共鳴。她回應網友的問題說，她已經先結帳，回到位子看到店員，「更傻眼的是所有東西都倒在鍋裡準備收拾，還問我還需要再用餐嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

其他人則紛紛留言，「我也碰過……酥皮濃湯才喝2口就被回收了」、「很能體會這種感覺...我也常被收掉」、「有一次吃雞腿飯，吃到剩雞腿去倒個飲料回來也被收走」、「我也碰過，不過至少店家全部賠我一份，再補餐點給我。」

▼曾在服務業打工過的網友說，要經過客人同意才會收。（示意圖／翻攝免費圖庫pixabay）

有人分享朋友的超悲慘遭遇，「朋友車子停麵店外，吃沒兩口看到拖吊車經過，衝出去發現車子已經被上架了！回頭走進店家，桌上剛好被清空。」

有人建議，「一個人去吃的話，會刻意帶件外套或帽子，暫離座位時才不會造成尷尬」；原PO無奈回，曾放了件外套，結果竟被收到櫃檯放。一名網友表示，「我做服務業打工過，我們不能這樣，這種容易客訴，很嚴重。要客人結帳或是他們同意，我們才會收。」