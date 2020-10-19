石二鍋人爆多「士林店要等200組」　死忠粉大讚1原因：沒一家能打

▲石二鍋。（圖／記者張菱育攝）

記者曾筠淇／綜合報導

最近天氣日趨轉涼，火鍋店的生意也越來越好。王品集團旗下的平價火鍋名店「石二鍋」總有絡繹不絕的人潮，士林新開的「石二鍋經典Fresh店」候位數更是直接破200組，因此就有網友好奇，「有沒有生意為什麼這麼好的卦阿？」貼文曝光後，立刻引發網友熱議。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「石二鍋生意也太好了吧」為題發文，最近天氣比較冷，因此許多人都會選擇吃火鍋，而原PO也不例外；為了不要在現場等太久，他便透過APP先取號，然而每家店的候位組數都超多，等30組還算少！

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▲士林店的客人超多。（圖／記者曾筠淇攝）

原PO在APP還發現，有幾間店更熱門，候位組數直接破百，而士林新開的「石二鍋經典Fresh店」更誇張，居然要等200組以上；因此原PO就不禁好奇，「有沒有生意為什麼這麼好的卦阿？」

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「超好！門庭若市」、「平常日中午人較少」、「200組進場到底幾點了？吃個鍋有必要這樣嗎」、「那家（士林店）是旗艦店嗎」、「彰化市只有一間，用餐時間想吃，沒等個一小時根本吃不到啊」、「士林店那間取號都超多」、「士林店超扯，那個店址倒了很多間了，看來不是風水的問題」、「其實取號都號面都走了」。

▲石二鍋經典Fresh店插旗士林。（圖／王品集團提供）

不少石二鍋的忠實顧客也點出光顧原因，「價錢以品質來說蠻划算的」、「CP值超高，沒有一家小火鍋品質能跟它打」、「價格、環境、食材都還可以，CP值高」、「肉多」、「就便宜、品質好啊」、「算王品裡平價的品牌，環境好、服務也不錯」、「平價、品質穩定，用餐環境乾淨、舒適」。

據悉，士林新開的「石二鍋經典Fresh店」是王品集團的第2家新店型，於8月17日正式開幕，提供了更多元的菜色，且平日營業到半夜12點，假日更延長到凌晨1點，若晚上10點後進場，還會將餐點直接升級成「大菜大肉盤」，因此吸引不少人前往朝聖；除了士林店外，台中的文心崇德店也是「石二鍋經典Fresh店」，生意同樣也很不錯。

▼原PO好奇，為什麼石二鍋的生意這麼好？（圖／翻攝自PTT）