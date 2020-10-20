讓人驚艷的鐵窗花藝術　雲林偏鄉小村訴說在地故事

▲社區中一家開設近一甲子的柑仔店，頭家娘阿嬤已高齡92歲，創作團隊以1967年開張的柑仔店為設計主題。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣口湖鄉內一個偏遠的農村聚落「梧北社區」，經水牛設計團隊執行「椬梧城鎮之心人文景觀再造計畫」，與芃芓藝術工作室，透過多場田野訪調找尋在地生活文化故事，作為鐵窗花圖案設計發想依據。打造出一片片梧北村專屬的歷史文化內涵，不僅詮釋出鄉親純樸踏實、認真生活的個性，更成為地方亮點。

雲林縣政府向營建署爭取經費，進行「城鎮之心人文景觀再造」計畫，口湖鄉宜梧社區，委由水牛設計部落公司執行，透過地方溝通、聆聽需求將其轉化為文化創意。水牛設計部落公司負責人呂耀中找來新北市「做鐵工的人」曾文昌，以手工打造13面鐵花窗裝於社區民宅，除呈現傳統工藝美學，搭配老社區平房，更增添鄉村風情。

梧北社區亦是知名傲骨知識份子「李萬居」的故鄉，貧苦農村卻曾養育出影響臺灣民主思潮的時代巨人。其中「梧庄公論民主聲」鐵花窗，訴說「民主先聲」李萬居的故事，李萬居1901年出生於口湖鄉梧北村，一生致力民主運動，配合「李萬居精神啟蒙館」讓更多人了解口湖的民主聖地。

一片大大的獅頭花窗訴說著「千歲醒獅團」的故事，梧北社區發展協會理事長王春生、梧北村長李尚穎指出，「千歲」是形容成員們年紀加總1000歲而得名，由10餘名65歲以上長者組成，年紀最大者已80餘歲，可惜成員陸續凋零，藉由鐵花窗寫下這段鄉野傳奇永垂不朽。

▲一片大大的獅頭花窗訴說著「千歲醒獅團」的故事，梧北社區發展協會理事長王春生、梧北村長李尚穎指出，期藉由鐵花窗寫下這段鄉野傳奇永垂不朽 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

社區中一家開設近一甲子的柑仔店，頭家娘阿嬤已高齡92歲，創作團隊以1967年開張的柑仔店與阿嬤年輕時的務農人生為主題精心設計，花生、稻米、甘蔗....等，同時訴說農村傳統婦女的勤奮，以雙手捧著阿嬤詮釋對她的疼惜。總共13面鐵花窗訴說偏鄉小村落的故事，配合梧北社區地標水塔的活化，整個景觀再造計畫預計11月中完成，12月啟用。

芃芓藝術工作室指出，黃啟軒、蔡佳吟負責「故事鐵花窗」，透過訪談了解每一戶的生命故事，再將故事轉換成鐵窗花的圖案，此次的鐵窗花以「手」做為整個構圖與故事的串連，故事鐵窗花裡有形塑故事的手、繪製出説故事的手、焊接故事的手、協調事物的手、成就他人的手。

永燊達金屬「做鐵工的人」曾文昌在臉書貼文表示，每座鐵花窗都是用時間、用心、毅力、技術堆砌起來，要做的是讓人感動的鐵、不同凡響的鐵，我們想讓大家知道原來鐵可以這樣玩，就只因為用心。讓我們椬梧見「我們用最簡單的材料彎出最令人感動的線條」、「用鐵打造屬於妳我的故事」。

▲「梧庄公論民主聲」鐵花窗，訴說「民主先聲」李萬居的故事，配合「李萬居精神啟蒙館」讓更多人了解口湖的民主聖地。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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