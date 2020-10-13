用全聯雞湯包「燉魚頭鍋」！成品照曝光太衝擊　網嚇呆：差太多了

▲原PO的魚頭火鍋讓網友超震撼。（圖／Nick Lee授權使用）

網搜小組／鄺郁庭報導

這個藥膳魚頭鍋的「魚頭」也太驚人了吧！一位男網友在臉書《全聯消費經驗老實說》貼文，讚嘆全聯這次有一款冷凍湯品湯頭美味，於是他就用這款「全聯烏雞料理包，還有「豐年祭剩下一顆魚頭」來做藥膳魚頭鍋。結果網友一看驚呆，「第一眼以為我眼花看錯了」、「這畫面太衝擊。」

這位男網友文中表示，全聯最近有烏骨雞＆干貝雞的料理包，一包199元，「湯頭美味，真是百搭啊～立馬補起來～」。而且買了之後，他馬上就動手煮「飢餓藥膳鍋」，材料就是冷凍湯包跟「一顆魚頭」。接著他曝光食譜，第一步是「按照慣例拿牙刷幫魚頭刷牙洗臉」。看到這裡讓人就忍不住先打一個問號，到底哪種魚要刷牙洗臉？

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▲▼原來是藥膳「鱷魚頭」火鍋啊！難怪要幫魚刷牙。（圖／Nick Lee授權使用）

看看照片，才發現原PO的「魚頭」竟然是一整顆「鱷魚頭」，超特殊的食材讓網友看呆。不過震驚完之後，接下來的烹飪步驟則是，「放入大鍋川燙後再取出洗淨一次」、「將烏骨雞料理包打開，先倒湯汁再加米酒稀釋開小火」、「鱷魚頭滾30分鐘再加入烏骨雞。」

男網友也在留言處透露， 吃鱷魚頭的話，要吃嘴邊肉跟上顎裡面的肉，口感則是「介於魚肉跟雞肉」。貼文一出，其他人紛紛留言，「差點以為199可買到藥膳鱷魚頭」、「一早嚇死我了。奶茶差點噴出來」、「鱷魚頭好像有點太生猛了」、「差一個字差很多欸」、「嚇死，我以為買烏骨雞開箱變成鱷魚頭。」