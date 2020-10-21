男病魔纆身還要養老母、幼子　東港警尋求愛心團體救援　

▲東港警分局新園分駐所警員李昭慶獲悉，與東隆宮溫府德修慈善會及忠烈宮慈善會致贈現金及民生物資等許男 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣新園許姓鄉民，去年2月間生病，迄今仍需治療，僅能做簡單農務，並要獨自扶養年邁的母親及就學中的孩子，生活陷入困頓，東港警分局新園分駐所警員李昭慶獲悉，連絡東隆宮溫府德修慈善會及忠烈宮慈善會共同致贈慰問金新臺幣1萬9000元及民生物資等，轉介公所等單位持續協助，幫他家度過難關。

新園鄉53歲許姓鄉民，目前獨自扶養1個兒子及81歲母親；而他自2019年2月間罹患疾病，迄今尚在治療中，現階段僅能從事簡單的務農工作，平日除須負擔家庭生活開銷外，仍需負擔兒子的學雜費、自己的醫療費以及母親的養老院療養費，導致生活陷入困境。

新園分駐所警員李昭慶獲悉，主動聯繫偕同東隆宮溫府德修慈善會及忠烈宮慈善會共同致贈慰問金新臺幣1萬9000元及民生物資等，並通報轉介新園鄉公所社福單位及張榮發慈善基金會，辦理馬上關懷急難救助通報，協助處理家庭變故生活紓困措施，讓他非常感動。



分局長謝政憲表示，社會上有諸多貧寒民眾需要大家關心，員警積極推動服務工作，發揮人飢己飢、人溺己溺的精神，及結合善心人士關懷轄區弱勢家庭，慷慨募捐物資送愛心至社區角落，充分展現警察溫馨助人的形象，值得嘉許。

▲Her今天推出少女必備「鍋寶茶花粉色電鍋」11人份（4.8L）原價6440元、特價1890元，輸入折扣碼「hercp191」再折191元

►二手票券豐富你的生活