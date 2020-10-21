屏東男家中輕生...朋友臉書發現急報案　兩地警聯手救人

▲內埔警分局瑪家分駐所警員鄭正成、陳仁傑及時阻止憾事發生 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣吳姓男子因婚姻觸礁，被台東的吳姓友人在他臉書貼文發現似有輕生念頭，向台東縣警方求助，轉向轄區的內埔警分局，警方獲報迅速趕往查看，發現他已癱倒在床墊上，屋內還有未完全燃燒的木炭，將木炭熄滅，經警方勸導，連絡其父到場，並留下電話允諾往後有事，可以求助警方，警方真誠服務感動他，答應不會再做傻事。

內埔警分局瑪家分駐所日前接獲台東縣警局110案件轉報，指轄區內一戶民宅有人輕生，警員鄭正成、陳仁傑獲報立即趕赴現場，發現不到30歲的吳姓男子已精神恍惚，癱躺在床墊上，室內還有一盆未完全燃燒的木炭，兩員先將炭火熄滅，確保安全，並了解原委。

看到警方到來，吳男癱倒床上不發一語，鄭正成蹲在床墊邊安撫渠情緒，並表示願意當個聆聽者，要他有話儘管說，最終讓他打開心房；他說，先前因為婚姻觸礁，一直鬱鬱寡歡，雖有服用藥物調理，仍難彌平心裡的痛，經鄭員一再安撫，他心情逐漸平復。

為確保他安全，警方聯繫其父到場協助照顧，並留下聯絡方式，答應他只要心情鬱卒時，可以致電求助。他感受到警方真誠的關心，答應不再做傻事。

警方表示，該案係吳男朋友在臉書上發現吳男的貼文，疑似意圖輕生，遂立即向台東警方求助，轉報屏東縣警方，兩地警方通力合作，及時救回吳男一命。

分局長蔡耀順表示，鄭、陳2員耐心傾聽吳男心聲，展現同理心，及時阻止憾事發生，值得同仁學習；並呼籲大眾，平時應關懷身旁親友，如發現異樣，得協助當事人前往醫院或相關機構進行診療，方能有效防止意外發生。

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