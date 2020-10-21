　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

屏東男家中輕生...朋友臉書發現急報案　兩地警聯手救人

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲內埔警分局瑪家分駐所警員鄭正成、陳仁傑及時阻止憾事發生 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲內埔警分局瑪家分駐所警員鄭正成、陳仁傑及時阻止憾事發生 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣吳姓男子因婚姻觸礁，被台東的吳姓友人在他臉書貼文發現似有輕生念頭，向台東縣警方求助，轉向轄區的內埔警分局，警方獲報迅速趕往查看，發現他已癱倒在床墊上，屋內還有未完全燃燒的木炭，將木炭熄滅，經警方勸導，連絡其父到場，並留下電話允諾往後有事，可以求助警方，警方真誠服務感動他，答應不會再做傻事。

內埔警分局瑪家分駐所日前接獲台東縣警局110案件轉報，指轄區內一戶民宅有人輕生，警員鄭正成、陳仁傑獲報立即趕赴現場，發現不到30歲的吳姓男子已精神恍惚，癱躺在床墊上，室內還有一盆未完全燃燒的木炭，兩員先將炭火熄滅，確保安全，並了解原委。

看到警方到來，吳男癱倒床上不發一語，鄭正成蹲在床墊邊安撫渠情緒，並表示願意當個聆聽者，要他有話儘管說，最終讓他打開心房；他說，先前因為婚姻觸礁，一直鬱鬱寡歡，雖有服用藥物調理，仍難彌平心裡的痛，經鄭員一再安撫，他心情逐漸平復。

為確保他安全，警方聯繫其父到場協助照顧，並留下聯絡方式，答應他只要心情鬱卒時，可以致電求助。他感受到警方真誠的關心，答應不再做傻事。

警方表示，該案係吳男朋友在臉書上發現吳男的貼文，疑似意圖輕生，遂立即向台東警方求助，轉報屏東縣警方，兩地警方通力合作，及時救回吳男一命。

分局長蔡耀順表示，鄭、陳2員耐心傾聽吳男心聲，展現同理心，及時阻止憾事發生，值得同仁學習；並呼籲大眾，平時應關懷身旁親友，如發現異樣，得協助當事人前往醫院或相關機構進行診療，方能有效防止意外發生。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995、張老師專線：1980。

▲Her今天推出少女必備「鍋寶茶花粉色電鍋」11人份（4.8L）原價6440元、特價1890元，輸入折扣碼「hercp191」再折191元

►二手票券豐富你的生活

ET快訊
克蕭洗刷軟手污名！世界大賽G1率道奇8比3奪首勝
峮峮「臉瘦一圈坐場邊」！鞠躬吐13字藏洋蔥…悄現身應援被拍
獨／KID、溫貞菱爆熱戀　經紀人16字回應
快訊／大同確定變天！市場派拿下7席董事　林文淵將接任董事長
2022起教召8年4次「加薪1.5倍」　增3大優惠
愛莉莎莎買房半年就後悔！點出北市千萬豪宅「10缺失」
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

安晨妤帶孩子返台被控和誘罪　元祖少東和解撤告

WeMo女最後身影！詭異蛇行→向左直衝　下秒撞路樹…慘噴對道遭輾斃

台東體育場有裸男！　躲女廁「憑空消失」　網友嚇到寧可憋尿

襲胸狼正面曝！「衝撞捷運妹」趁機搓揉　女貼文怒斥：完全是故意

遭控紅酒禮盒收賄！宜蘭醫院前院長唐高駿更一審無罪

屏市民生路疑紅綠燈「秒差不當」　用路人遭開罰單有「異見」

女粉絲曝身體特徵控性侵！詹江村臉書喊冤開吉　怒嗆：我還歪左邊

「讓大哥抱一下」櫃咚女同事3秒代價6萬　清潔工：我是要謝謝她

花東首例！代售實名制口罩33萬未繳國庫　藥局遭強制執行

快訊／強降雨來襲！蘇花公路「觀音段」邊坡坍方　雙向道路中斷

上海野生動物園熊群拖走飼育員　死者被撕扯分食遊客哭喊：吃了

邱宇辰.孫其君「跳遠距離」好驚人！　夏和熙失誤超自責：對自己很失望

BLACKPINK Rosé模仿夏奇拉唱歌…天后「超級可愛」　Lisa許願「和孔劉合照」徐章勳：還是買包送妳吧

萌柴不洗澡！把拔找帥保母幫洗 歐巴脫衣服腹肌炸出...網全歪樓

《我的婆婆》鍾欣凌「雙重打擊」哭戲超強大　見一哥躺病床上吐內心話：我真的撐不下去了！

網紅凱咪再爆「7成都有在賣淫！」　　經紀人揭：比較有名的都住信義區

峮峮為兄弟主場最終戰應援　球團：希望給她多點空間

調皮奴才開吸塵器擼呆萌粉紅豬 牠下秒竟軟腳翻肚肚：豪蘇胡❤

李伯恩經趙奕歡監督激瘦18KG！　優秀下顎線一露...全場驚呼：不敢相信

王心凌攻蛋嘉賓重量級！緋聞男也會來　看楊丞琳素顏被求婚...盼未來「盡量不要」

安晨妤帶孩子返台被控和誘罪　元祖少東和解撤告

WeMo女最後身影！詭異蛇行→向左直衝　下秒撞路樹…慘噴對道遭輾斃

台東體育場有裸男！　躲女廁「憑空消失」　網友嚇到寧可憋尿

襲胸狼正面曝！「衝撞捷運妹」趁機搓揉　女貼文怒斥：完全是故意

遭控紅酒禮盒收賄！宜蘭醫院前院長唐高駿更一審無罪

屏市民生路疑紅綠燈「秒差不當」　用路人遭開罰單有「異見」

女粉絲曝身體特徵控性侵！詹江村臉書喊冤開吉　怒嗆：我還歪左邊

「讓大哥抱一下」櫃咚女同事3秒代價6萬　清潔工：我是要謝謝她

花東首例！代售實名制口罩33萬未繳國庫　藥局遭強制執行

快訊／強降雨來襲！蘇花公路「觀音段」邊坡坍方　雙向道路中斷

高雄多6大新景點！觀景平台眺大山、日治百年老屋即日開放

阿公拿餅乾！汪孫「大力點頭」等5秒　媽笑：家裡多了很多笑聲

勞動部新營最大徵才24日登場　職缺最高薪上看60K　

單厚之／中天撤照後...民進黨各派系都有電視台？

只剩3集！《玩命關頭11》確認是完結篇　寫下20多年系列大結局

iPhone12實機曝光...巨大色差「環保藍」　網友吐血：要退貨嗎？

受夠中美台海角力！白宮官員：台灣應自己做好中國入侵的準備

克蕭洗刷軟手污名！　世界大賽G1率道奇8比3奪首勝

110年度預算首破90億　原民會：顯示政府照顧原住民的決心

安晨妤帶孩子返台被控和誘罪　元祖少東和解撤告

車上求讓座被拒她「撩裙脫內褲」 怒罵男乘客：人家是女生！

社會熱門新聞

即／北市東門地下匯兌42萬　警方8.5小時逮捕

去年為選舉忍辱未報案　女村民現嗆詹江村踹共

吵架殺6月嬰洩憤！夫高舉猛摔害命她旁觀　埋屍沙灘

即／WeMo女騎士摔倒噴對向　貨車直接爆頭輾斃

稱「被國家機器監控」逼去摩鐵　詹江村遭控硬上粉絲

大園空難202人罹難　記者踩到殘軀碎肉

保母悶死10月嬰　父母求判殺人罪

士官長借錢不還　下屬告狀害撤職

趴在分隔島…科技廠女員工自撞爆頭

涉洩密到對岸！退役上校：我是大特務

退役軍涉共諜遭聲押　另2人獲15萬交保

快訊／傳巨響！18歲男光華商場墜樓宣告不治

深夜外送便當到社區　管理員驚揭鬼來電

台東某國中爆性霸凌！學弟血淚手繪現場圖

更多熱門

相關新聞

遊客天鵝湖迷途　119報案APP座標瞬間鎖定獲救

遊客天鵝湖迷途　119報案APP座標瞬間鎖定獲救

2名遊客到屏東縣三地門天鵝湖瀑布遊玩，因天色昏暗迷路，向屏東縣政府消防局求援，消防局派員協搜救，確定他們迷路地點有網路訊號後，引導他們下載「119報案APP」並再次報案，搜救人員依座標很快找到他們所在，迅速將他們救下山，均未受傷，平安返家。

台東某國中傳性霸凌　加害生記大過願轉學

台東某國中傳性霸凌　加害生記大過願轉學

黛安娜王妃生前談話　「憎恨」查爾斯

黛安娜王妃生前談話　「憎恨」查爾斯

台東某國中爆性霸凌！學弟血淚手繪現場圖

台東某國中爆性霸凌！學弟血淚手繪現場圖

毒販潛伏警隊7年想當老大　全家被燒死

毒販潛伏警隊7年想當老大　全家被燒死

關鍵字：

屏東台東警察臉書木炭警察婚姻

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

5隻熊拖走活撕分屍…目擊哭：吃了

KID、温貞菱爆熱戀！「綠島浪漫共騎」被目擊

把老師當塑膠　求他參加期末考還不爽來

天文學家：1顆小行星將在美大選前撞地球

即／北市東門地下匯兌42萬　警方8.5小時逮捕

全台首支iPhone 12開箱　藍色實機有落差

KID温貞菱搭機回台北「擁抱畫面」全被拍！

22K男婚宴包1200「沒喜餅」！新娘媽笑洗臉

峮峮強顏歡笑復工！一喊卡「心疼表情全被拍」

老爺爺捷運站出口慘跌！丹鳳高中生神救援

MC HotDog摘眼鏡！網看傻：認不出來

全昭旻共舞BLACKPINK被罵爆

去年為選舉忍辱未報案　女村民現嗆詹江村踹共

找到人了！新莊高中生脫外套救翁哽咽

蔡明忠長女夫婦超低調　婚禮曝光同事才知真實身分

更多

最夯影音

更多
上海野生動物園熊群拖走飼育員　死者被撕扯分食遊客哭喊：吃了

上海野生動物園熊群拖走飼育員　死者被撕扯分食遊客哭喊：吃了
邱宇辰.孫其君「跳遠距離」好驚人！　夏和熙失誤超自責：對自己很失望

邱宇辰.孫其君「跳遠距離」好驚人！　夏和熙失誤超自責：對自己很失望

BLACKPINK Rosé模仿夏奇拉唱歌…天后「超級可愛」　Lisa許願「和孔劉合照」徐章勳：還是買包送妳吧

BLACKPINK Rosé模仿夏奇拉唱歌…天后「超級可愛」　Lisa許願「和孔劉合照」徐章勳：還是買包送妳吧

萌柴不洗澡！把拔找帥保母幫洗 歐巴脫衣服腹肌炸出...網全歪樓

萌柴不洗澡！把拔找帥保母幫洗 歐巴脫衣服腹肌炸出...網全歪樓

《我的婆婆》鍾欣凌「雙重打擊」哭戲超強大　見一哥躺病床上吐內心話：我真的撐不下去了！

《我的婆婆》鍾欣凌「雙重打擊」哭戲超強大　見一哥躺病床上吐內心話：我真的撐不下去了！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面