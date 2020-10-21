屏市民生路疑紅綠燈「秒差不當」　用路人遭開罰單有「異見」

▲屏東警分局指民生路與民生路12巷路口交通號誌問題，將主動函主管機關再研議 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市民生路與民生路12巷口紅綠燈號誌設置路口，被用路人在臉書質疑「秒差不當」，造成用路人未及時察覺，被警方攔查告發闖紅燈，引發討論，轄區的屏東警分21日表示，由於巷口內住戶反映利用該路口往來通行，為確保用路人行車安全，認有設置號誌必要才施設。既然傳出不同聲音，警方主動函請主管機關，針對該路口號誌地理位置、交通流量、行人穿越數及肇事紀錄等資料，進行研議，做為改善參考。

有用路人於10月20日在臉書貼文質疑：民生路與民生路12巷口紅綠燈號誌設置路口秒差不當致使用路人遭警攔查告發闖紅燈，引來討論。

屏東警分局交通組表示，經查該民生路口南北向側連接民生路12巷與民生路69巷口，均有住戶利用該巷口道路往來通行，為確保用路人行車安全，經主管機關勘察後才設置號誌。現階段出現不同聲音，警方將主動函請道路主管機關，針對該路口號誌、位置、交通流量、行人穿越數及肇事紀錄等資料，研議改善。

警方也呼籲用路人行經路口要「慢、看、停」，汽機車行駛路口勿闖紅燈、紅燈右轉，並應停讓行人通行，警方將持續接納各方駕駛建議，並檢討與改善警交通執法作為，以提升用路環境，確保安全。

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