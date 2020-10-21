屏東男把住家變製毒工廠　看好大麻價格飆漲「上網學的」

▲屏東縣政府警察局刑警大隊查獲盧姓男子涉嫌以住處當做大麻製毒廠，查獲大麻植株等物 。（圖／民眾提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局刑警大隊以大數據分析情蒐獲得大麻製毒工廠線索，查出盧姓男子在屏東縣長治鄉住處栽種大麻製毒工廠，報請檢察官指揮偵辦，19日見事機成熟，向法院聲請搜索票前往搜索，查扣大麻植株14株、成品乾燥大麻葉10公克及LED日照燈等栽種工具，訊後依毒品危害防制條例移送法辦，擴大追查大麻種子來源。

▲▼大麻植株、製作工具。

縣警局刑警大隊副大隊長葉土杰表示，由於檢警全力查緝大麻，今年以來，其價格已飆漲至1公克市價約新臺幣1500到2000元，14株大麻，市價約40萬元。

因行政院啟動6大系統緝毒，有效打擊毒品犯罪，導致大麻供需失衡，價格高漲，今年以來，其價格已飆漲至1公克市價約新臺幣1500到2000元，14株大麻，市價約40萬元。而盧嫌見有機可乘，上網學習栽種大麻相關知識，在住處利用植物生長帳篷栽種大麻，準備販售圖利。

警方接獲情資後，組成專案小組查緝，報請屏東地檢署檢察官吳紀忠指揮偵辦，見時機成熟，19日持法官核發搜索票執行搜索，查獲大麻植株等物，帶回偵辦，成功杜絕毒品流入社會，危害民眾，訊後送辦。

縣警局長李文章表示，毒品危害等同國安問題，反毒已列為當前政府最重要的施政之一，雖然現正值防疫期間，警方仍持續強力執行緝毒工作，不讓毒品荼害國人健康，讓民眾均能安居樂業。

▲Her今天推出少女必備「鍋寶茶花粉色電鍋」11人份（4.8L）原價6440元、特價1890元，輸入折扣碼「hercp191」再折191元

►二手票券豐富你的生活